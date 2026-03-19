今季初出場で2点に絡んだ鹿島MF松村優太、長年悩まされた“脱臼”手術で完全復活「100%に戻したんじゃなく、150%にしたらしい」

今季初出場で2点に絡んだ鹿島MF松村優太、長年悩まされた“脱臼”手術で完全復活「100%に戻したんじゃなく、150%にしたらしい」