今季初出場で2点に絡んだ鹿島MF松村優太、長年悩まされた“脱臼”手術で完全復活「100%に戻したんじゃなく、150%にしたらしい」
[3.18 J1百年構想リーグ第6節 町田 0-3 鹿島 MUFG]
長年の悩みから解放された快速アタッカーが、リハビリ明けの今季初先発初出場でさっそく結果を出した。
鹿島アントラーズのMF松村優太は0-0で迎えた前半5分、FWレオ・セアラからの縦パスを受けて右サイドを縦突破。「今日は左サイドに鈴木(優磨)選手が出ていたし、田川(亨介)選手、レオ・セアラ選手もいて、どこかしらに上げれば入るだろうみたいなイメージはあった」。相手を一歩出し抜いてノールックでクロスを上げると、これが左サイドのFW鈴木優磨に通って先制アシストとなった。
長年にわたって悩まされてきた左反復性肩関節脱臼の手術を昨年末に受け、晴れやかに迎えた再出発。「もう外れないということで、4〜5年それに付き合ってやってきた中で、外れないという心象があるだけで随分違う。手術をしてくれた人曰く、100%に戻したんじゃなく、150%にしたらしいんで、もう外れないと思いますね」。公式戦では前節・川崎F戦でようやく初のベンチ入りを果たしたばかりだったが、いきなりの先発にも不安はなかったという。
「ちまたでは半年いないとか言われていたんですけど(笑)、僕的にはホームのヴェルディ戦(3月7日)くらいから行ける準備をしていたんで。メディカルスタッフの支えもあって順調に来ていた。確かにいきなりでしたけど、身体的には非常に良いトレーニングを積んでいたし、ゲーム感覚はなかったけど鹿島の練習は試合をやるよりきついのでその中でやっていれば大丈夫かなと思った。でもうまく入り込めて良かったです」(松村)
一瞬の加速で相手を抜き去る松村のようなプレースタイルだと、試合感覚以上に出力の面でブランクが大きい印象もあるが、「練習をやっている中でキレの部分、身体の動きに懸念材料はなかった。あとは心肺の部分でどれくらい持つかというくらいの感じだった」と松村。むしろこのアシストによって「自分自身が乗れたのも大きかった」といい、その後も快調なパフォーマンスを発揮していた。
もう一つの大仕事は前半アディショナルタイム1分の場面。鹿島は組織的なプレッシングで相手を追い込むなか、松村はMF白崎凌兵からのパスをカットし、そこからMF三竿健斗の追加点につながっていた。この場面は「スカウティング通り」と松村。「ボランチの選手が前に行ってうまくハメてくれて、行くところ行かないところ(の判断)でボールがこぼれてきたので、チームとしていい形で点が取れたのは非常に良かった」。今季初出場ながら組織の中でも輝けるところを示したワンシーンだった。
この日は2-0で迎えた後半19分に途中交代。もともとゲーム体力は向上途上ということもあり、「いいタイミングで交代してくれました。あそこからもう何分というのはもしかしたら続かなかったかもしれないので(笑)」と冗談めかした24歳は「まず戻って来られたのと、チームが調子良かったので自分が出て悪い試合をしたらどうしようというのがあったのでしっかり3-0で勝てて良かった」と充実感をにじませた。
(取材・文 竹内達也)
長年の悩みから解放された快速アタッカーが、リハビリ明けの今季初先発初出場でさっそく結果を出した。
鹿島アントラーズのMF松村優太は0-0で迎えた前半5分、FWレオ・セアラからの縦パスを受けて右サイドを縦突破。「今日は左サイドに鈴木(優磨)選手が出ていたし、田川(亨介)選手、レオ・セアラ選手もいて、どこかしらに上げれば入るだろうみたいなイメージはあった」。相手を一歩出し抜いてノールックでクロスを上げると、これが左サイドのFW鈴木優磨に通って先制アシストとなった。
「ちまたでは半年いないとか言われていたんですけど(笑)、僕的にはホームのヴェルディ戦(3月7日)くらいから行ける準備をしていたんで。メディカルスタッフの支えもあって順調に来ていた。確かにいきなりでしたけど、身体的には非常に良いトレーニングを積んでいたし、ゲーム感覚はなかったけど鹿島の練習は試合をやるよりきついのでその中でやっていれば大丈夫かなと思った。でもうまく入り込めて良かったです」(松村)
一瞬の加速で相手を抜き去る松村のようなプレースタイルだと、試合感覚以上に出力の面でブランクが大きい印象もあるが、「練習をやっている中でキレの部分、身体の動きに懸念材料はなかった。あとは心肺の部分でどれくらい持つかというくらいの感じだった」と松村。むしろこのアシストによって「自分自身が乗れたのも大きかった」といい、その後も快調なパフォーマンスを発揮していた。
もう一つの大仕事は前半アディショナルタイム1分の場面。鹿島は組織的なプレッシングで相手を追い込むなか、松村はMF白崎凌兵からのパスをカットし、そこからMF三竿健斗の追加点につながっていた。この場面は「スカウティング通り」と松村。「ボランチの選手が前に行ってうまくハメてくれて、行くところ行かないところ(の判断)でボールがこぼれてきたので、チームとしていい形で点が取れたのは非常に良かった」。今季初出場ながら組織の中でも輝けるところを示したワンシーンだった。
この日は2-0で迎えた後半19分に途中交代。もともとゲーム体力は向上途上ということもあり、「いいタイミングで交代してくれました。あそこからもう何分というのはもしかしたら続かなかったかもしれないので(笑)」と冗談めかした24歳は「まず戻って来られたのと、チームが調子良かったので自分が出て悪い試合をしたらどうしようというのがあったのでしっかり3-0で勝てて良かった」と充実感をにじませた。
(取材・文 竹内達也)