まとめて下ごしらえして時短でもう一品「小松菜ともやしのナムル」
【画像で見る】レンチンして調味料であえて完成！「小松菜ともやしのナムル」
買ったらすぐに使わないとしなびてしまいそう…とまとめ買いをためらいがちな葉物野菜。小松菜は洗って切ってポリ袋で冷蔵室保存すれば数日間シャキッと感を保てます！時間がある日にまとめ切りの下ごしらえをしておいて、忙しい日にさっと作れる小松菜のレシピをご紹介します。
教えてくれたのは…
▷郄山かづえさん
料理研究家。分かりやすく効率的な家庭料理を雑誌や書籍で提案。自身も日常的に野菜の下ごしらえを活用し、忙しい毎日をのりきっている。
【材料（作りやすい分量）と作り方】
小松菜2わ（約400g）は4cm長さに切る。
※切った野菜は清潔なポリ袋に入れて冷蔵室で保存し、3〜4日以内に使い切ってください。
■小松菜ともやしのナムル
一気にレンチンして調味料であえるだけ！
約5分で完成！
【材料（2人分）と作り方】
耐熱ボウルにカット小松菜（上記参照）150g、もやし1/2袋（約100g）を順に入れ、ラップをかけて600Wで3分30秒レンチンする。ラップをはずして塩小さじ1/2をふってさっと混ぜ、粗熱をとって水けを絞る。白すりごま、ごま油各小さじ1、おろしにんにく小さじ1/4を加えてさっと混ぜる。
（1人分45kcal／塩分0.8g）
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／郄山かづえ 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆ子 イラスト／いいあい 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき