Snow Manの佐久間大介が出演する日本テレビ系『ヒロミのおせっ買い！』（3月21日放送）のオフショットが、番組公式Xで公開された。

【写真】佐久間大介のふんわり前髪外ハネロングヘア『ヒロミのおせっ買い！』オフショット①～④

■番組では横山裕との共演シーンも

オフショットで佐久間は、前髪をふんわり分け、毛先外ハネの肩までのばしたロングヘアで登場。買い物カゴを両手で抱えてうれしそうにほほ笑んでいる。

隣でシソンヌの長谷川忍がそのカゴを見つめている横顔も写し出されている。

コメント欄には「幸せそうな笑顔」「保護したいほどかわいい」「カゴの持ち方にキュン」「こっちまでうれしくなるニコニコ顔」などといった声が続々と到着。

番組公式Xでは、佐久間のエプロン姿のオフショットや、エプロン姿で横山裕（SUPER EIGHT）と共同作業するツーショットも公開。また佐久間も自身のXで番組の告知をリポストし「ヒロミのおせっ買い 第5段決まったぞー お楽しみに」と報告している。

■うれしそうにカゴを抱えた姿

■佐久間のエプロン姿

■佐久間×横山の笑顔あふれるツーショット

■「ヒロミのおせっ買い 第5段決まったぞー お楽しみに」（佐久間）