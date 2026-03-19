【あすから】「イオン超！春トク祭り」花見にぴったりなメニュー強化へ 3・20から
イオンリテールは20日から「イオン超！春トク祭り」を開催。関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」（一部除く）にて、総菜売場の“春のイチオシ商品”として「焼鳥」と「ピザ」を強化して展開する。
【画像】花見にぴったり！強化されたお得なメニュー
イチオシ商品「国産鶏の焼鳥串」は、濃口醤油とたまり醤油を合わせ、三温糖で甘みとコクを引き出した「醤油だれ」と、本みりんと藻塩で素材の旨みをいかした「塩だれ」の2種類を、期間限定のお得な価格で販売する。程よい焼き目が香ばしさを引き立て、ひと口食べると鶏肉のジューシーさとたれの深い味わいが広がる。
串のまま片手で食べられる手軽さに加え、冷めても美味しく、屋外でも食べやすいのが特長。温め直すと香ばしさがより引き立ち、行楽・お花見にもぴったりな商品となっている。
「ピッツァソリデラ・クワトロ・グラツィエ」は、チーズトマトのうまみと爽やかなバジルの風味マルゲリータ、コクとうまみのポテトとベーコン、甘辛タレが絡むてりやきチキン、そして魚介の旨みが広がるシーフードの4つの人気のピッツアを一度に楽しめる贅沢な一枚。温め直してもさらに美味しくなるよう工夫されている。
【画像】花見にぴったり！強化されたお得なメニュー
イチオシ商品「国産鶏の焼鳥串」は、濃口醤油とたまり醤油を合わせ、三温糖で甘みとコクを引き出した「醤油だれ」と、本みりんと藻塩で素材の旨みをいかした「塩だれ」の2種類を、期間限定のお得な価格で販売する。程よい焼き目が香ばしさを引き立て、ひと口食べると鶏肉のジューシーさとたれの深い味わいが広がる。
「ピッツァソリデラ・クワトロ・グラツィエ」は、チーズトマトのうまみと爽やかなバジルの風味マルゲリータ、コクとうまみのポテトとベーコン、甘辛タレが絡むてりやきチキン、そして魚介の旨みが広がるシーフードの4つの人気のピッツアを一度に楽しめる贅沢な一枚。温め直してもさらに美味しくなるよう工夫されている。