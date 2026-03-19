〝¿Í»ö°ÛÆ°¤Ë°µÎÏ〟¸ø±×ÄÌÊó¡¡µÄ°÷¤Ë¼¿¦´«¹ð¡¡·§ËÜ¡¦°¤ÁÉ»Ô
¿¦°÷¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¼¿¦´«¹ð¤¬·èµÄ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¿¦´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï°¤ÁÉ»Ô¤ÎµÆÃÓ¾¡½¨ »ÔµÄ¤Ç¤¹¡£
µÆÃÓ»ÔµÄ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏµîÇ¯7·î¡Ö¿¦°÷¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¡×¤È¡¢¿¦°÷¤«¤éÆ¿Ì¾¤Î¸ø±×ÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ÔµÄ²ñ¤¬Ä´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¿¦°÷¤ä»ÔµÄ¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¸ø±×ÄÌÊó¤ò¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÈÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÆü¡Ê3·î18Æü¡Ë¤Ï¡¢µÄ²ñËÜ²ñµÄ¤Ç¼¿¦´«¹ð·èµÄ¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¡¢»¿À®13¡¢È¿ÂÐ3¤Î»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÆÃÓ»ÔµÄ¤Ï¡ÖµÄ°÷¤¬¿Í»ö¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÄÌÊó¤µ¤ì¡¢¼¿¦´«¹ð¤¬·èµÄ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï½Å¤¯¼õ¤±»ß¤áÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»Ù±ç¼Ô¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£