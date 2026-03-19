第1子誕生・こっちのけんと、新楽曲がNHK Eテレ『おとうさんといっしょ』で起用決定 新たな命を迎える喜び込めて書き下ろし【コメントあり】
マルチクリエイター・こっちのけんとの新曲「あるけまっすぐパレード」が、NHK Eテレの『おとうさんといっしょ』の新楽曲として起用されることが決定した。
【写真】赤ちゃんを抱いたイラストとともに子どもの誕生を報告したこっちのけんと
『おとうさんといっしょ』は、蒸気機関車D103が自慢の「レオレオ駅」を舞台に、シュッシュ、ポッポ、ゆめ、まさとも、パンタン駅長、どんぐーといった個性豊かなキャラクターたちが歌やダンスで大活躍する教育エンターテインメント番組。親子遊びや体操、お話、アニメーションなど、親子で楽しめるコーナーが盛りだくさんで、未就学児を対象に多くの家族に親しまれている。
今回書き下ろされた楽曲「あるけまっすぐパレード」は、マルかバツかにとらわれず、思いつきのまま気になる方向へ進んでいくことの楽しさをテーマにした一曲。「何百回の大正解より1回の失敗もいいものだ」「こわがらなくていい」といったメッセージが込められ、子どもたちが自分らしく一歩を踏み出すことを応援する前向きな楽曲となっています。思わず体を動かしたくなる軽快なリズムと、みんなで歌いたくなるキャッチーなフレーズも印象的な楽曲となっている。
さらに、こっちのけんとが18日に第1子の誕生を発表した。楽曲制作当時、すでに第1子を授かっていたことから、新たな命を迎える喜びと未来への願いを込めて本楽曲「あるけまっすぐパレード」を書き下ろした。
23日から番組内でオンエアされる。
■こっちのけんとコメント
どうも！おとうさんになりたてのこっちのけんとです！『おとうさんといっしょ』さんから、この楽曲提供のお話をいただいた時、まだ誰にも言ってませんでしたが、ちょうど妻と僕との間に赤ちゃんを授かっておりました。こんな奇跡的な機会はないなと思い『あるけまっすぐパレード』を書き下ろしました。とにかくマルバツ関係なく、思い付きで突き進む大切さを詰め込みました。 この曲と共に目標やゴールまでまっすぐ突き進んでくれたらうれしいです！
【写真】赤ちゃんを抱いたイラストとともに子どもの誕生を報告したこっちのけんと
『おとうさんといっしょ』は、蒸気機関車D103が自慢の「レオレオ駅」を舞台に、シュッシュ、ポッポ、ゆめ、まさとも、パンタン駅長、どんぐーといった個性豊かなキャラクターたちが歌やダンスで大活躍する教育エンターテインメント番組。親子遊びや体操、お話、アニメーションなど、親子で楽しめるコーナーが盛りだくさんで、未就学児を対象に多くの家族に親しまれている。
さらに、こっちのけんとが18日に第1子の誕生を発表した。楽曲制作当時、すでに第1子を授かっていたことから、新たな命を迎える喜びと未来への願いを込めて本楽曲「あるけまっすぐパレード」を書き下ろした。
23日から番組内でオンエアされる。
■こっちのけんとコメント
どうも！おとうさんになりたてのこっちのけんとです！『おとうさんといっしょ』さんから、この楽曲提供のお話をいただいた時、まだ誰にも言ってませんでしたが、ちょうど妻と僕との間に赤ちゃんを授かっておりました。こんな奇跡的な機会はないなと思い『あるけまっすぐパレード』を書き下ろしました。とにかくマルバツ関係なく、思い付きで突き進む大切さを詰め込みました。 この曲と共に目標やゴールまでまっすぐ突き進んでくれたらうれしいです！