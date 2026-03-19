第1子妊娠中の女優・筧美和子（32）が、18日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。ウオーキングについての悩みを告白した。

同番組で筧は、久しぶりに運動を再開したことを報告。「妊娠後期なので、やらないとヤバイ」という筧に、お笑いタレントのケンドーコバヤシは「ある程度体を動かさないとね。最近はギリギリまで皆さん仕事をしはるから」と気づかった。

筧は「朝からYouTubeで見てヨガをやったり歩いたりしてる」と話したが、「散歩とかもしてみたんですけど、5分ぐらいで飽きますね」とぶっちゃけ。「すぐカフェに入っちゃうんです」と明かした。

するとケンコバは「それにしたらええやん」とアドバイス。「俺、バイクの時によくやってた」といい、「30分から40分の場所にカフェがあったら、そこに向かおうって。エンジンを慣らすとか、運転に慣れたいなっていう新しいバイクの時とかに」と、あらかじめ目的地を決めておく方法を勧めた。

これを受けて筧は、そのやり方をすでに試したことを打ち明けたが、「途中のところに吸い込まれちゃう」と苦笑い。ケンコバは「東京ってやつは、あちこちに素敵なカフェがありやがるって？」と大笑いしながら「でも俺のやり方、いいでしょ」と推薦した。

しかし、話を聞いていた「アンガールズ」田中卓志は「でも（結局）途中にいいカフェがあったら吸い込まれるんでしょ？それじゃダメじゃない」と冷静だった。