アーティスト・こっちのけんと(29）が手がけた新曲「あるけまっすぐパレード」が、NHK Eテレ「おとうさんといっしょ」の新楽曲として起用されることが19日、決定した。けんとは18日に第1子誕生を発表したばかり。楽曲制作時には既に子供を授かっていたといい、「こんな奇跡的な機会はないなと思い『あるけまっすぐパレード』を書き下ろしました」と喜びいっぱいに明かした。

「おとうさんといっしょ」は、蒸気機関車D103が自慢の「レオレオ駅」を舞台に、シュッシュ、ポッポ、ゆめ、まさとも、パンタン駅長、どんぐーといった個性豊かなキャラクターたちが歌やダンスで大活躍する教育エンターテインメント番組。親子で楽しめるコーナーが盛りだくさんで、未就学児を対象に多くの家族に親しまれている。

今回書き下ろされた楽曲「あるけまっすぐパレード」は、マルかバツかにとらわれず、思いつきのまま気になる方向へ進んでいくことの楽しさをテーマにした1曲。「何百回の大正解より1回の失敗もいいものだ」「こわがらなくていい」といったメッセージが込められ、子どもたちが自分らしく一歩を踏み出すことを応援する前向きな楽曲となっている。思わず体を動かしたくなる軽快なリズムと、みんなで歌いたくなるキャッチーなフレーズも印象的な楽曲だ。

楽曲制作当時は既に第1子を授かっており、新たな命を迎える喜びと未来への願いを込めて書き下ろしたという。「どうも！おとうさんになりたてのこっちのけんとです！」とあいさつしたけんとは、「『おとうさんといっしょ』さんから、この楽曲提供のお話をいただいた時、まだ誰にも言ってませんでしたが、ちょうど妻と僕との間に赤ちゃんを授かっておりました。こんな奇跡的な機会はないなと思い『あるけまっすぐパレード』を書き下ろしました」と運命的な巡り合わせを明かした。楽曲に込めた思いについて、「とにかくマルバツ関係なく、思い付きで突き進む大切さを詰め込みました。この曲と共に目標やゴールまでまっすぐ突き進んでくれたらうれしいです！」と語った。

子どもたちの成長を応援する番組の世界観と、けんと自身の父親としての思いが重なった楽曲。23日から、番組内でオンエア予定。