山田孝之らがおくる俳優オーディション「THE OPEN CALL」番組各話ED楽曲を公募！ 本日より募集開始
俳優・山田孝之がメインパートナー（審査兼任）として参加し、オリジナル映画の主演・主要キャストを募集するオーディション「THE OPEN CALL」。今秋Leminoで独占配信される本番組の各話エンディング曲を彩るオリジナル楽曲のオーディションが、音楽配信ディストリビューションサービス「TuneCore Japan」とのコラボレーションにより実施されることが決定した。
【動画】楽曲オーディションも実施！ 『THE OPEN CALL ‐MAIN PARTNER 山田孝之‐』×「TuneCore Japan」山田孝之コメント映像
15歳以上で性別・国籍・所属事務所・演技経験を問わず、条件と意欲があれば誰でも挑戦でき、「演技力」と「人間力」を選考基準に、まだ見ぬ才能との出会いを目指すオーディション「THE OPEN CALL」。伊藤主税、阿部進之介、山田兼司、榊原有佑ら実績あるクリエイター陣が企画・プロデュースを担い、映画／映像業界での実績を活かして推進される。
本企画の最大の特徴は、キャストを選ぶだけでなく、オーディションの過程そのものを創作プロセスに組み込み、参加者の演技や対話から浮かび上がる個性や感情を脚本に反映させながら、オリジナル映画を共に創り上げていく点にある。挑戦のプロセス自体が物語となり、新たな表現と才能の可能性を提示するプロジェクトとなっており、「Lemino」にて本プロジェクトが『THE OPEN CALL ‐MAIN PARTNER 山田孝之‐』という番組名で今秋独占配信。2027年劇場公開予定のオリジナル映画の主要キャストを決める俳優オーディションの全プロセスを追う。
このたび、本プロジェクトの新展開が発表された。
『THE OPEN CALL ‐MAIN PARTNER 山田孝之‐』が、音楽配信ディストリビューションサービス「TuneCore Japan」とコラボレートし、番組各話のエンディング楽曲を募集する音楽オーディションを実施していく。
日本の音楽流通の既存構造に変革をもたらしてきた「TuneCore Japan」と、俳優キャスティングの既成概念の変革に挑戦する「THE OPEN CALL」。どちらもキャリアや所属ではなく、「どんな表現を生み出すか」が問われる時代の象徴という部分で共鳴しており、ジャンルを超えて同じ地平を目指すコラボレーションとなっている。
今回発表となる新たな展開に際しメインパートナーの山田孝之は「映像と音楽のジャンルを越えて、新しい表現や才能に出会えることを楽しみにしています」とコメント。
企画・プロデュースの伊藤主税は「画期的なチャレンジをさせて頂ける事に深い喜びを感じると共に、俳優部が躍動する番組を音楽が彩り、今作が輝く様を想像しているとワクワクが止まりません」と期待を寄せた。
TuneCore Japan代表の野田は「まだ見ぬ才能ある音楽と映像に関わるアーティストたちが、ジャンルを超え、化学反応を起こし、新しい作品を生むことで、将来につながっていくと思います」と力強く語っている。
なお、本オーディションへの参加条件は、「THE OPEN CALL」同様、ジャンル、年齢、国籍、所属事務所、活動歴は不問。すべてのバンド、シンガーソングライター、ミュージシャン、アーティストが応募できる。募集期間は3月19日13時〜6月21日23時59分まで。起用楽曲は今秋決定予定。
応募資格、応募方法および注意事項等の詳細については、TuneCore Japan内に開設予定の「THE OPEN CALL ‐MAIN PARTNER山田孝之‐」エンディング楽曲オーディション』特設ページにて。
山田、伊藤、TuneCore Japan CEO野田のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山田孝之／「THE OPEN CALL」企画・プロデュース メインパートナー
表現は、やりたいと思った人の衝動が原動力となって生まれるものだと思います。
キャリアや所属に関係なく、自分の音楽を世界に届けられるTuneCore Japanの取り組みは、アーティストが自分の意志で挑戦できる環境を広げていると感じています。
「THE OPEN CALL」も、俳優が自分から一歩踏み出し、新しいチャンスに挑戦するきっかけになればと思っています。
映像と音楽のジャンルを越えて、新しい表現や才能に出会えることを楽しみにしています。
■伊藤主税（いとう ちから）／「THE OPEN CALL」企画・プロデュース
この度TuneCore JapanさんとTHE OPEN CALLがコラボレーションし、番組各話のエンディング曲、挿入歌などをオーディションで選定させて頂く事となりました。この画期的なチャレンジをさせて頂ける事に深い喜びを感じると共に、俳優部が躍動する番組を音楽が彩り、今作が輝く様を想像しているとワクワクが止まりません。
TuneCore Japanさんのアーティストファーストのマインドをずっとリスペクトしてきました。その想いを大切に、俳優部と音楽アーティストの最高の表現の場所に今作がなれる様に尽力させて頂きます。
たくさんのご応募お待ちしております。
株式会社and pictures 伊藤主税
■野田威一郎／TuneCore Japan CEO
様々な演者へ公平な機会を与えるという「THE OPEN CALL」のコンセプトは、まさに我々が音楽業界で長年行ってきたインディペンデントアーティストの支援と合致します。今回の企画で、まだ見ぬ才能ある音楽と映像に関わるアーティストたちが、ジャンルを超え、化学反応を起こし、新しい作品を生むことで、将来につながっていくと思います。我々にとっても新しい試みですので、アーティストもぜひ一緒に、挑戦してほしいです！ たくさんの応募楽曲をお待ちしております！
15歳以上で性別・国籍・所属事務所・演技経験を問わず、条件と意欲があれば誰でも挑戦でき、「演技力」と「人間力」を選考基準に、まだ見ぬ才能との出会いを目指すオーディション「THE OPEN CALL」。伊藤主税、阿部進之介、山田兼司、榊原有佑ら実績あるクリエイター陣が企画・プロデュースを担い、映画／映像業界での実績を活かして推進される。
本企画の最大の特徴は、キャストを選ぶだけでなく、オーディションの過程そのものを創作プロセスに組み込み、参加者の演技や対話から浮かび上がる個性や感情を脚本に反映させながら、オリジナル映画を共に創り上げていく点にある。挑戦のプロセス自体が物語となり、新たな表現と才能の可能性を提示するプロジェクトとなっており、「Lemino」にて本プロジェクトが『THE OPEN CALL ‐MAIN PARTNER 山田孝之‐』という番組名で今秋独占配信。2027年劇場公開予定のオリジナル映画の主要キャストを決める俳優オーディションの全プロセスを追う。
このたび、本プロジェクトの新展開が発表された。
『THE OPEN CALL ‐MAIN PARTNER 山田孝之‐』が、音楽配信ディストリビューションサービス「TuneCore Japan」とコラボレートし、番組各話のエンディング楽曲を募集する音楽オーディションを実施していく。
日本の音楽流通の既存構造に変革をもたらしてきた「TuneCore Japan」と、俳優キャスティングの既成概念の変革に挑戦する「THE OPEN CALL」。どちらもキャリアや所属ではなく、「どんな表現を生み出すか」が問われる時代の象徴という部分で共鳴しており、ジャンルを超えて同じ地平を目指すコラボレーションとなっている。
今回発表となる新たな展開に際しメインパートナーの山田孝之は「映像と音楽のジャンルを越えて、新しい表現や才能に出会えることを楽しみにしています」とコメント。
企画・プロデュースの伊藤主税は「画期的なチャレンジをさせて頂ける事に深い喜びを感じると共に、俳優部が躍動する番組を音楽が彩り、今作が輝く様を想像しているとワクワクが止まりません」と期待を寄せた。
TuneCore Japan代表の野田は「まだ見ぬ才能ある音楽と映像に関わるアーティストたちが、ジャンルを超え、化学反応を起こし、新しい作品を生むことで、将来につながっていくと思います」と力強く語っている。
なお、本オーディションへの参加条件は、「THE OPEN CALL」同様、ジャンル、年齢、国籍、所属事務所、活動歴は不問。すべてのバンド、シンガーソングライター、ミュージシャン、アーティストが応募できる。募集期間は3月19日13時〜6月21日23時59分まで。起用楽曲は今秋決定予定。
応募資格、応募方法および注意事項等の詳細については、TuneCore Japan内に開設予定の「THE OPEN CALL ‐MAIN PARTNER山田孝之‐」エンディング楽曲オーディション』特設ページにて。
山田、伊藤、TuneCore Japan CEO野田のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山田孝之／「THE OPEN CALL」企画・プロデュース メインパートナー
表現は、やりたいと思った人の衝動が原動力となって生まれるものだと思います。
キャリアや所属に関係なく、自分の音楽を世界に届けられるTuneCore Japanの取り組みは、アーティストが自分の意志で挑戦できる環境を広げていると感じています。
「THE OPEN CALL」も、俳優が自分から一歩踏み出し、新しいチャンスに挑戦するきっかけになればと思っています。
映像と音楽のジャンルを越えて、新しい表現や才能に出会えることを楽しみにしています。
■伊藤主税（いとう ちから）／「THE OPEN CALL」企画・プロデュース
この度TuneCore JapanさんとTHE OPEN CALLがコラボレーションし、番組各話のエンディング曲、挿入歌などをオーディションで選定させて頂く事となりました。この画期的なチャレンジをさせて頂ける事に深い喜びを感じると共に、俳優部が躍動する番組を音楽が彩り、今作が輝く様を想像しているとワクワクが止まりません。
TuneCore Japanさんのアーティストファーストのマインドをずっとリスペクトしてきました。その想いを大切に、俳優部と音楽アーティストの最高の表現の場所に今作がなれる様に尽力させて頂きます。
たくさんのご応募お待ちしております。
株式会社and pictures 伊藤主税
■野田威一郎／TuneCore Japan CEO
様々な演者へ公平な機会を与えるという「THE OPEN CALL」のコンセプトは、まさに我々が音楽業界で長年行ってきたインディペンデントアーティストの支援と合致します。今回の企画で、まだ見ぬ才能ある音楽と映像に関わるアーティストたちが、ジャンルを超え、化学反応を起こし、新しい作品を生むことで、将来につながっていくと思います。我々にとっても新しい試みですので、アーティストもぜひ一緒に、挑戦してほしいです！ たくさんの応募楽曲をお待ちしております！