第１子誕生を発表した歌手・こっちのけんとが手がけた新曲「あるけまっすぐパレード」が、ＮＨＫ Ｅテレの番組「おとうさんといっしょ」（月曜・後４時３０分）の新楽曲として起用されることが決定した。２３日の放送回で披露される。

「おとうさんといっしょ」は、親子遊びや体操、お話、アニメーションなど未就学児を対象にした教育エンターテインメント番組。番組のために書き下ろした「あるけまっすぐパレード」は、マルかバツかにとらわれず、思いつきのまま進んでいくことの楽しさをテーマにした曲。「何百回の大正解より１回の失敗もいいものだ」「こわがらなくていい」といったメッセージが込められ、軽快なリズムと、キャッチーなフレーズも印象的な楽曲となっている。

こっちのけんとは「どうも！ おとうさんになりたてのこっちのけんとです！ 『おとうさんといっしょ』さんから、この楽曲提供のお話をいただいた時、まだ誰にも言ってませんでしたが、ちょうど妻と僕との間に赤ちゃんを授かっておりました。 こんな奇跡的な機会はないなと思い『あるけまっすぐパレード』を書き下ろしました。 とにかくマルバツ関係なく、思い付きで突き進む大切さを詰め込みました。 この曲と共に目標やゴールまでまっすぐ突き進んでくれたらうれしいです！」とコメントしている。