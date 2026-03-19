ＭＬＢのオープン戦が１８日（日本時間１９日）、米アリゾナ州、フロリダ州の各キャンプ地で行われた。ドジャースでは大谷翔平投手（３１）がＷＢＣ日本代表からチームに再合流してから初のオープン戦出場。先発で４回１／３を１安打無失点、４奪三振と好投した。６１球を投げ、最速９９・９マイル（約１６０・８キロ）。この日は打者としての出場はなく、投手のみの“一刀流”で力を示した。

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）もオリオールズ戦で侍ジャパンから復帰後初出場。「５番・三塁」で３打席に立ち、３四球を選んだ。この日のオープン戦の結果は以下の通り。

◆オープン戦（１８日）

ドジャース５―１ジャイアンツ

Ｄバックス１６―８カブス

レンジャーズ１２―３ロイヤルズ

ロッキーズ８―レッズ

エンゼルス７―４レッズ

エンゼルス４―３ブルワーズ

マリナーズ７―３ブルワーズ

ヤンキース１―０Ｒソックス

カージナルス４―１アストロズ

パイレーツ３―１タイガース

ブレーブス３―２フィリーズ

オリオールズ３―２ブルージェイズ