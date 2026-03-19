フジテレビ「ホンマでっか！？ＴＶ」に出演する堀井亜生弁護士がＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「弁護士堀井亜生チャンネル」で、「【妻モラハラ度診断】あなたの奥さん、もしかしてモラハラかも？」とモラハラ妻診断チェック項目１０個をあげた。

１ 小遣い制で何かあると減らそうとしてくる

２ ＬＩＮＥが命令口調

３ 本当なら私の方が稼げると言ってくる

４ 絶対に謝らない

５ 夫が飲み会や友達と出かけると怒る

６ 行動を監視する

７ 夫の家族・友達をばかにする

８ 常に浮気を疑っている

９ 念書を書かせてくる

１０ 病院に行かせてくれない

堀井弁護士は「過去のモラハラ妻の特徴をぎゅっと集めたものです。モラハラ妻というのはみんな似ているんです。モラハラ夫と似ているようで妻特有の特徴もある」と指摘。「当てはまる数が１０個だと伝説級のモラハラ妻です。９個から６個はかなりのモラハラ妻です。たぶん一緒にいて心身がつらいのではと思うので対策が必要かと思います。５〜１個はシンプルモラハラ妻です。最後０個。奥さんはすごくいい人です。大事にしてあげてください」と呼びかけた。

ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルではさらに詳細に解説している。