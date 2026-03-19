お笑いタレントの山田花子（51）が17日、ブログを更新。「ロナウドちゃん」と呼んでいる次男が過剰歯であることを明かし、抜歯したことを報告した。

【映像】山田花子 次男の大好物の手料理や抜歯後の姿

2010年にトランペット奏者の福島正紀と結婚し、13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。ブログでは、次男が山田の手料理で1番好きだという「サバ水煮缶とキャベツたまごにら炒め」など、手料理をたびたび披露してきた。

次男が“過剰歯”で病院へ

17日に更新したブログでは、「きょうはお休みなのでロナウドちゃん（次男）と口腔外科に行ってきました。ロナウドちゃん過剰歯といって前歯の歯茎の奥にいらない歯が2本あります。矯正するのに邪魔になるので抜くことになりました。1本がかなり奥にはえていて何本も麻酔して泣いて可哀想でした…。先生が1時間以上かけて無事に抜いてくれました」と、過剰歯を抜歯したことを報告。痛み止めを飲んで寝ている次男の写真も投稿した。

ファンからは「痛いの我慢できて偉い」「こっちまで泣けてきちゃう…」「付き添ってるママもつらかったでしょう」など、さまざまなコメントが寄せられている。続く投稿では、元気になって晩ごはんのうどんを食べている次男の写真も公開している。（『ABEMA NEWS』より）