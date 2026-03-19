アーティストこっちのけんと（29）が、NHK Eテレ「おとうさんといっしょ」（月曜午後4時半）に楽曲提供をすることが19日、発表された。書き下ろし曲「あるけまっすぐパレード」で23日から放送される。

曲の制作中にパパになることが判明。新たな命を迎える喜びと未来への願いを込めて曲を作った。「子どもたちの成長を応援する番組の世界観と、父親としての思いが重なった楽曲」になったという。

コメントも発表し「どうも！おとうさんになりたてのこっちのけんとです！『おとうさんといっしょ』さんから、この楽曲提供のお話をいただいた時、まだ誰にも言ってませんでしたが、ちょうど妻と僕との間に赤ちゃんを授かっておりました。こんな奇跡的な機会はないなと思い『あるけまっすぐパレード』を書き下ろしました。とにかくマルバツ関係なく、思い付きで突き進む大切さを詰め込みました。この曲と共に目標やゴールまでまっすぐ突き進んでくれたらうれしいです」と喜びを明かしている。

「おとうさんといっしょ」は、個性豊かなキャラクターたちが歌やダンスで活躍する教育エンターテインメント番組。親子遊びや体操、アニメーションなど、親子で楽しめるコーナーが盛りだくさんで、未就学児を対象に多くの家族に親しまれている。

こっちのけんとは18日、自身のSNSを更新し第1子の誕生を報告した。「皆さまへ」のタイトルで、「僕たち夫婦に新しい命が誕生いたしました。感謝の気持ちでいっぱいです」と報告。「寝かしつけが楽しいです。催眠術かけてるみたいです。赤ちゃんおもしろすぎです」と新米パパになった様子を続けた。さらに「家族共々色んなことを目指して参ります。温かいお見守りをいただけますと幸いです。今後ともよろしくです」とした。

1996年（平8）6月13日生まれ、大阪府出身。24年に配信リリースした「はいよろこんで」がヒットし、同年の日本レコード大賞の最優秀新人賞を受賞、NHK紅白歌合戦に初出場をした。24年2月に結婚している。