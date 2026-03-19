インターネットイニシアティブ（IIJ）は19日、着脱式キーボードと4G LTEに対応した「Chromebook CM30 Detachable」の販売を開始した。ギガプランとセットで申し込むことで、割引価格で購入できる。

価格は、一括払いで6万9800円、24回払いで月2916円となる。また、IIJの料金プラン「ギガプラン」と同時に申し込むことで、端末価格が一括払いで4万9800円、24回払いで月2076円となるキャンペーンも実施している。

Chromebook CM30 Detachableの特徴

Chromebook CM30 Detachableは、付属する着脱式のキーボードとスタンドを使うことでパソコンとして、外すことでタブレットとして利用できる2 in 1のChromebook。

本体に収納できるスタイラスペン「ASUS USI Pen」が付属し、メモやスケッチを取ることも可能。本体のみの重さは約614gと軽量で、4G LTEに対応しており、MIL-STD 810H規格2の堅牢性と合わせて、外出先に持ち運んでの利用が想定されている。

チップセットにはMediaTek Kompanio 520を採用し、4GBのメモリー、128GBのストレージを搭載する。

ディスプレイはタッチ対応の10.5インチでTFT液晶で、解像度は1920×1200。バッテリー容量は4800mAh（45W充電に対応）で、バッテリー駆動時間は最大12時間。

カラーバリエーションは、フォグシルバーの1色のみ。