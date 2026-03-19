「涙が溢れて来る」アンジェラ・アキ、幼少期ショット＆新曲公開。心境つづる「生まれる怒りを燃料にして」

「涙が溢れて来る」アンジェラ・アキ、幼少期ショット＆新曲公開。心境つづる「生まれる怒りを燃料にして」