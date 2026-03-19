「涙が溢れて来る」アンジェラ・アキ、幼少期ショット＆新曲公開。心境つづる「生まれる怒りを燃料にして」
シンガーソングライターのアンジェラ・アキさんは3月18日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真とともに、デビュー前の葛藤や楽曲『Forgiveness』に込めた思いを明かしました。
【写真】アンジェラ・アキが公開した幼少期ショット
また「ハーフであることが嫌でたまらなかった子供の頃の自分にも、『そのままのあなたは何ひとつ劣っていないんだよ』と抱きしめてあげたい」とつづり、「その想いを『Forgiveness』のMVに込めました」と新曲への思いも語っています。
コメントでは、「イスから昭和感！笑」「forgivenessを聴いた瞬間から涙が溢れました」「大好きな歌です」「アンジーがめちゃくちゃかわいい」「素敵な曲を、ありがとうございます」「アンジー、生まれたときからずーっと可愛い」「アンジー、このMV何度観ても涙が溢れて来るよ」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】アンジェラ・アキが公開した幼少期ショット
「自分を犠牲にしてまで」アンジェラさんは、投稿に幼少期ショットを1枚載せています。併せて、「デビュー前の私は、成功するために、認められるために、自分を犠牲にしてまで設定した目標に向かって走り続けていました。周りの大人に『お前には無理だ』と言われるたびに、そこから生まれる怒りを燃料にして、さらに頑張る。そんな生き方しか、当時の私は知りませんでした」とデビュー前の心境を明かしました。
コメントでは、「イスから昭和感！笑」「forgivenessを聴いた瞬間から涙が溢れました」「大好きな歌です」「アンジーがめちゃくちゃかわいい」「素敵な曲を、ありがとうございます」「アンジー、生まれたときからずーっと可愛い」「アンジー、このMV何度観ても涙が溢れて来るよ」など、さまざまな声が寄せられました。
新曲『Forgiveness』MV公開中アンジェラさんの新曲『Forgiveness』は公式YouTubeチャンネルで公開中です。ミュージックビデオの中にはアンジェラさんのさらなる幼少期ショットも登場します。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)