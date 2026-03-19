「ママ1番綺麗かよ！」村重杏奈、家族の顔出しショットに反響！ 「皆美男美女」「三姉妹最強すぎる」
元HKT48の村重杏奈さんは3月18日、自身のInstagramを更新。家族の顔出しショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】「皆美男美女」な村重杏奈の家族
ファンからは「皆美男美女」「ほんとこの三姉妹最強すぎる」「ママ1番綺麗かよ！」「ぱぱの幸せそうな顔」「しげの家族楽しそう」「幸せしか伝わってこない」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「皆美男美女」な村重杏奈の家族
「しげの家族楽しそう」村重さんは「子供達はぱぱとままとおじいちゃんとおばあちゃんが大好き」とつづり、7枚の写真を投稿。両親、3人のきょうだい、祖母が顔出しで写っていますが、みんな顔立ちが整っています。また「3姉妹が揃うと本当にうるせーのでお姉ちゃんの私が黙ります。(珍しい)ぱぱはいつも聞き役。ままは話の時を戻すプロ」と、家族の会話の雰囲気も紹介。とても仲の良さそうな家族ですね。
「なんとなく笑った顔似てる」2月10日の投稿では、父と鹿児島県・屋久島に行ったことを報告した村重さん。父とのツーショットも公開しています。ファンからは「いいお父さんだねえ」「なんとなく笑った顔似てる」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)