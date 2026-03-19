女優の大竹しのぶ（68）が18日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。親しくしている歌舞伎俳優との会話について語った。

大竹はこの日の放送前に「仲良くしています」という歌舞伎俳優・中村勘九郎の長男で歌舞伎俳優の中村勘太郎、次男で歌舞伎俳優の中村長三郎に会ったと明かした。

2人のことは勘太郎の本名が波野七緒八、長三郎の本名が哲之のため「なおちゃん」「のりちゃん」と呼んでいると言い「彼らは昨日と今日が卒業式だったんですね。卒業のお祝い、おめでとうだけ言いに行ってきました」と打ち明けた。

「なおちゃんは今度高校生になります。そしてのりちゃんが今度中学生になります」と続け、「でも生まれた時から知っているから」と大竹。2人に「ああどうしよう〜。そしたらあたしもおばあちゃんになっちゃう」と話したところ、「前からおばあちゃんだよ」と長三郎が返答したと苦笑した。

大竹は「どういうことだよ！」と言い返したというが、「本当に2人とも、素直で可愛くて。いつまでたってもなおちゃん、のりちゃんという感じで、私にとっては癒しのじかんでしたね」としみじみ。

会ったのは15分程度だったが「2人の門出をちょっと、おめでとうを言いたくて、会ってきて。私の中で幸せな時間を過ごすことができました」と声を弾ませた。