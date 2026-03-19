お笑いコンビ「完熟フレッシュ」の池田レイラ（21）が公開した最新ショットに、「痩せましたね」「大人になった！」などの反響が寄せられている。

【映像】池田レイラのビキニ姿や最新ショット（複数カット）

2016年、父親の池田57CRAZYと「完熟フレッシュ」を結成し、小学生の頃から芸能活動を行ってきたレイラ。2017年のM-1グランプリでは準々決勝に進出し、「ベストアマチュア賞」を受賞。2024年2月には「週刊プレイボーイ」で人生初のグラビアに挑戦し、その1年後には初の写真集を発売した。ビキニが透けた水色のニット姿やベッドの上で撮影した赤ビキニショットなど、セクシーな姿をInstagramに投稿し話題となっていた。

最新ショットに反響

2026年3月17日には、21歳の誕生日をお祝いしてもらったことを報告。「あまりにも幸せなお祝いでした…私は幸せ者だああ」とつづり、さまざまな表情が印象的な幸せあふれる最新ショットを披露した。

この投稿には「お誕生日おめでとう。かわいさ半端ないじゃん」「いつもと少し雰囲気が違っていて、レイラちゃんの新たな一面が見れた気がする！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）