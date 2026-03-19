複数のBTSメンバー抑え堂々君臨！3月のアイドル個人ブランド評判1位に輝いた人物とは？

ボーイズグループWanna One出身のパク・ジフンが、3月のアイドル個人ブランド評判で1位に輝いた。

韓国企業評判研究所は、アイドル個人ブランド評判のビッグデータ分析のため、2月19日〜3月19日、1730人のアイドル個人のビッグデータ1億5322万3266個を抽出。

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消費者の参加指数、メディア指数、コミュニケーション指数、コミュニティ指数を測定し、ブランド評判指数を分析した。

2026年3月のアイドル個人ブランド評判の上位5名は、順にパク・ジフン、ボーイズグループBTSのJIMIN、ガールズグループIVEのウォニョン、BTSの V、BTSのJINとなった。

1位を記録したパク・ジフンは、参加指数242万2212、メディア指数224万3039、コミュニケーション指数247万187、コミュニティ指数374万7163となり、ブランド評判指数1088万2602と分析された。2月のブランド評判指数387万8180と比較すると、180.61％上昇した。

パク・ジフンは、最近韓国で観客動員数1380万人を突破した映画『王と生きる男』（原題）で主演を務め、注目を集めている。アイドル個人ブランド評判だけでなく、3月のボーイズグループ個人ブランド評判、ドラマ俳優ブランド評判でも1位を席巻した。

（写真提供＝OSEN）パク・ジフン

続けて、2位のJIMINは、参加指数9万9561、メディア指数38万2124、コミュニケーション指数374万9726、コミュニティ指数339万6577となり、ブランド評判指数762万7988と分析された。2月のブランド評判指数680万4336と比較すると、12.10％上昇した。

また、3位のウォニョンは、参加指数57万5956、メディア指数166万306、コミュニケーション指数171万5343、コミュニティ指数230万7880となり、ブランド評判指数625万9485と分析された。2月のブランド評判指数620万9151と比較すると、0.81％上昇した数値だ。

そして、4位のVは、参加指数6万3503、メディア指数32万9516、コミュニケーション指数194万9786、コミュニティ指数324万2795となり、ブランド評判指数558万5601と分析された。2月のブランド評判指数541万2388と比較すると、3.20％上昇した結果だ。

最後に、5位のJINは、参加指数9万2388、メディア指数36万546、コミュニケーション指数225万5310、コミュニティ指数250万7844となり、ブランド評判指数521万6088と分析された。2月のブランド評判指数588万1552と比較すると、11.31％下落した。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ジフン プロフィール

1999年5月29日生まれ。韓国・馬山（マサン）出身。2017年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2に出演し、Wanna Oneのメンバーとしてデビュー。2019年のWanna One解散後、1stミニアルバム『O'CLOCK』でソロデビューを果たした。歌手の傍ら俳優業にも力を注ぎ、2019年にはJTBCドラマ『コッパダン：朝鮮婚談工作所』に出演した。