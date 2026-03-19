この男との出会いで変わった！元カレに感謝していること９パターン
たった一度の恋愛が、女性の生き方を変えることもあるようです。恋愛を通して女性がどう成長したのかを探れば、今の彼女とよい関係を築くヒントが得られるかもしれません。今回は『オトメスゴレン』女性読者の意見を参考に、「生き方を変えられた」と女性が元カレに感謝していることを紹介します。
【１】コンプレックスだらけだった自分を、愛おしく思えるようになった
「彼が弱さも含めて全部愛してくれたから、自分自身を愛せるようになった」（２０代女性）など、悪いところも含めて自分を肯定されたことで、自分を好きになれた女性もいるようです。彼女が落ち込んでいる様子なら、「君は僕にとってかけがえのない存在だから」と抱きしめてあげましょう。
【２】外食派だったのに、手料理を楽しむ喜びを知った
「一緒にごはん作ったのが楽しくて、料理が習慣になった」（３０代女性）など、彼との家ごはんをきっかけに料理好きになった女性もいるようです。彼女が料理ベタな男性は、「一緒に朝ごはん作ろう」と簡単なところから始めてみましょう。
【３】束縛することは男性を苦しめることだと知り、相手を信じるようになった
「束縛しても終わるときは終わる。それより今の彼を信頼することが大事と知った」（２０代女性）など、恋愛を通して「信じる大切さ」を悟ったケースもあるようです。独占欲が強い相手に息苦しさを感じるのは女性も同じ。今の彼女を信じて干渉を控えましょう。
【４】男性からの目を意識して、女性らしいファッションに変わった
「喜んでくれるのが嬉しくて」（２０代女性）など、彼を喜ばせたい一心でセンスを磨いた女性もいるようです。彼女がオシャレをしていたら「素敵だよ」と褒めると、次のデートの服装がより可愛くなるかもしれません。
【５】お金に無頓着だったのに、貯蓄をする習慣がついた
「財布の紐が固くなった」（３０代女性）など、お金に厳しい男性を手本にマネー管理力が上がった女性もいるようです。生涯設計に必要なお金を一緒に算出するなどして具体的な数字を見せると、彼女の意識が高くなるかもしれません。
【６】正月すら実家に帰ることのなかった自分が、家族思いになった
「旅行で必ず家族におみやげを買う彼を見て、自分が恥ずかしくなった」（２０代女性）など、男性の家族愛の深さに感化されて家族思いになった女性もいるようです。加えて、家族を大事にする姿勢を見て「結婚したら大事にしてくれそう」と彼女に思ってもらえるかもしれません。
【７】自分を主張してばかりだったのに、相手に譲ることを知った
「小さなケンカを繰り返すこと数年、相手を立てられるようになった」（２０代女性）など、男性と意見を交わし続けることで相手との違いを受け入れることができるようになった女性もいます。「ここは譲れない」と愛をもって伝え続ければ、我の強い彼女とも折り合いがつけられるようになるかもしれません。
【８】「毎日メールしなきゃ死んじゃう」と思っていたのに、平気になった
「連絡がなくても愛されているとわかったから」（１０代女性）など、男性からの愛を確信することで不安がなくなった女性もいるようです。折に触れて彼女に「好きだよ」と伝えると、絆が深まって「毎日連絡して」と言われることがなくなるかもしれません。
【９】マイナス思考だったのに、プラス思考になった
「前向きな彼に影響されて好きなことに挑戦するようになった」（２０代女性）など、男性の楽観的な言動が女性をポジティブに変えたケースもあるようです。前向きだという自信がない人は、彼女にかける言葉を「ごめんね」から「ありがとう」に変えるだけで、２人に流れる空気が明るくなるかもしれません。
ほかにも「生き方を変えられた」と女性が元カレに感謝しているエピソードがあれば教えてください。（水谷ともゑ）
【１】コンプレックスだらけだった自分を、愛おしく思えるようになった
「彼が弱さも含めて全部愛してくれたから、自分自身を愛せるようになった」（２０代女性）など、悪いところも含めて自分を肯定されたことで、自分を好きになれた女性もいるようです。彼女が落ち込んでいる様子なら、「君は僕にとってかけがえのない存在だから」と抱きしめてあげましょう。
「一緒にごはん作ったのが楽しくて、料理が習慣になった」（３０代女性）など、彼との家ごはんをきっかけに料理好きになった女性もいるようです。彼女が料理ベタな男性は、「一緒に朝ごはん作ろう」と簡単なところから始めてみましょう。
【３】束縛することは男性を苦しめることだと知り、相手を信じるようになった
「束縛しても終わるときは終わる。それより今の彼を信頼することが大事と知った」（２０代女性）など、恋愛を通して「信じる大切さ」を悟ったケースもあるようです。独占欲が強い相手に息苦しさを感じるのは女性も同じ。今の彼女を信じて干渉を控えましょう。
【４】男性からの目を意識して、女性らしいファッションに変わった
「喜んでくれるのが嬉しくて」（２０代女性）など、彼を喜ばせたい一心でセンスを磨いた女性もいるようです。彼女がオシャレをしていたら「素敵だよ」と褒めると、次のデートの服装がより可愛くなるかもしれません。
【５】お金に無頓着だったのに、貯蓄をする習慣がついた
「財布の紐が固くなった」（３０代女性）など、お金に厳しい男性を手本にマネー管理力が上がった女性もいるようです。生涯設計に必要なお金を一緒に算出するなどして具体的な数字を見せると、彼女の意識が高くなるかもしれません。
【６】正月すら実家に帰ることのなかった自分が、家族思いになった
「旅行で必ず家族におみやげを買う彼を見て、自分が恥ずかしくなった」（２０代女性）など、男性の家族愛の深さに感化されて家族思いになった女性もいるようです。加えて、家族を大事にする姿勢を見て「結婚したら大事にしてくれそう」と彼女に思ってもらえるかもしれません。
【７】自分を主張してばかりだったのに、相手に譲ることを知った
「小さなケンカを繰り返すこと数年、相手を立てられるようになった」（２０代女性）など、男性と意見を交わし続けることで相手との違いを受け入れることができるようになった女性もいます。「ここは譲れない」と愛をもって伝え続ければ、我の強い彼女とも折り合いがつけられるようになるかもしれません。
【８】「毎日メールしなきゃ死んじゃう」と思っていたのに、平気になった
「連絡がなくても愛されているとわかったから」（１０代女性）など、男性からの愛を確信することで不安がなくなった女性もいるようです。折に触れて彼女に「好きだよ」と伝えると、絆が深まって「毎日連絡して」と言われることがなくなるかもしれません。
【９】マイナス思考だったのに、プラス思考になった
「前向きな彼に影響されて好きなことに挑戦するようになった」（２０代女性）など、男性の楽観的な言動が女性をポジティブに変えたケースもあるようです。前向きだという自信がない人は、彼女にかける言葉を「ごめんね」から「ありがとう」に変えるだけで、２人に流れる空気が明るくなるかもしれません。
ほかにも「生き方を変えられた」と女性が元カレに感謝しているエピソードがあれば教えてください。（水谷ともゑ）