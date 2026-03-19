巨人は１９日、プロデュース弁当＆グルメの今季のラインアップを発表した。２７日の東京ドーム開幕戦から場内・外周の売店で販売を開始する。 「プロデュース弁当」に山崎伊織投手、大勢投手が初登場する。

ラインアップは以下の通り（価格は税込み）。

【プロデュース弁当】

・「あべんとう〜叙々苑 牛肩ロース弁当ｖｅｒ．〜」（阿部慎之助）３，９００円

・「飛騨の頂（いただき）！尚輝のパワフル鶏（けい）ちゃん弁

当」（吉川尚輝）１，９００円

・「これぞ王道！勇人の豪華６種盛りのり弁」（坂本勇人）１，９００円

・「肉の祭典 とことん！豪快丸」（丸佳浩）１，９００円

・「＃大勢のガチ弁」１，９００円

・「『食べてみ、ごっつ旨いで』伊織のたこ飯ＢＯＸ！」（山崎伊織）１，９００円

・「好きっちゃ宮崎！戸郷の７色彩り弁当」（戸郷翔征）１，９００円

・「誠司のチェゴ（最高）うま！弁当」（小林誠司）１，９００円

・「ねぎ塩牛たん＆牛ハラミ重 ＴＡＫＵＭＩ」（大城卓三）１，９００円

【場内プロデュースグルメ】

・「阿部慎之助×親父のクラフトハイボール 最高です！三種のこだわり炭火焼鳥〜柚子胡椒おろし添え〜」１，２５０円

・「川相昌弘×柿家すし・どんまつ 岡山名物！祭り寿司＆デミカツ丼 ダブルで美味しい川相塾グルメ」１，７８０円

・「尚輝の卵卵（たまらん）！Ｗ卵のボロネーゼ丼」（吉川尚輝）１，７００円

・「門脇誠×球場屋台大平ちゃん 門脇のストロング！！肉盛り炒飯」１，８００円

・「『＃坂本勇人はなぜグルメも神なのか』丼」１，８００円

・「丸佳浩×ピザーラエクスプレス 思わず丸ポーズ！ミート“丸”ゲリータ」２，１００円

・「『剛』快！温玉ローストビーフ丼」（松本剛）１，６００円

・「甲斐拓也×串カツ田中 拓也のタルタル鶏（捕り）天丼」１，５００円

・「田中将大×仙臺たんや 利久 シン・魂の牛たんづくし丼」１，８００円

・「萩尾匡也×和おやつ はぎおのおはぎ」９５０円

・「大勢のガチで美味い！１５（いちご）みるく」１，０００円

・「山粼伊織×Ｓｍａｓｈｅｄ Ｂｕｒｇｅｒ ＴＯＫＹＯ 変幻自在！魅惑のハニーチー

ズバーガー」１，９００円

・「宮崎魂！翔征のパワー満点 チキン南蛮バーガー」（戸郷翔征）１，１５０円

・「小林誠司×Ｒｏｕｔｅ６６ Ｄｉｎｅｒ 誠司のあまうま［ハート］カラフルドーナツ」１，０８０円

・「ちゅら塩みるくパインサンデー」（大城卓三）８００円

・「岸田行倫×ふたご 主将の強肩！焼豚（チャーシュー）丼」１，６５０円

・「赤星優志×ＮＩＣＫ ＳＴＯＣＫ 赤星の勝ち星！贅沢和牛カルビ丼」１，８７０円

・「泉口の“ご褒美”シュークリームサンデー」（泉口友汰）９００円

・「礼都のでら旨！赤味噌串カツ」（中山礼都）８８０円

・「中川皓太×銀だこ 中側もええ感じ！Ｗ紅生姜たこ焼き」１，０００円

・「則本昂大×ＰＯＴＡＭＥＬＴ 則本が気迫で抑えた肉厚ポークメルト」２，２００円

・「田中瑛斗×Ｃｒｉｓｐｙ’ｓ Ｂｕｒｇｅｒ 瑛斗流唐揚げ〜ニンニク醤油＆柚子胡椒〜」１，５８０円

・「あさの食堂の香川名物！骨付鳥」（浅野翔吾）１，２００円

・「リチャード×京都勝牛 ハイサイ！リチャード特製タコライス」２，０００円

・「船迫大雅×ＭＯＭＯＳＵＳＨＩ バサマのこだわりはらこ飯」１，９００円

・「横川凱×ルーキーカレー おいしさ規格『凱（がい）』！ローストビーフカレー」１，５００円

・「ケバブ・ザ・マルティネス！」１，２５０円

・「井上温大×マリオンクレープ チワプーチョコショコラ」１，０００円

・「たかなしきっちん×東京ドーム ＴＧカレー」（高梨雄平）１，５００円

・「たかなしきっちん×東京ドーム ＴＧカレー スモーキーローストビーフ」（高梨雄平）１，６００円

・「今まで温めていた秘蔵のレシピ 渾身のフィッシュバーガー」（高梨雄平）１，１５０円

・【前半】（３月２７日〜６月２１日）「厳しいローテ争いを生き残った最高のフライドポテト（ソー

ス、昨年よりももっと美味しくなってます）／ワカモレ＋バターミルクｖｅｒ．」（高梨雄平）１，１００円

・【後半】（７月７日〜）「厳しいローテ争いを生き残った最高のフライドポテト（ソース、昨年より

ももっと美味しくなってます）／ワカモレ＋トリュフマヨｖｅｒ．」（高梨雄平）１，１００円

・「泡の相棒、ドイツの英雄」（高梨雄平）９５０円

【外周プロデュースグルメ】

・吉川尚輝のオムレツチキンバーガー１，３５０円

・門脇誠のお好み焼き風チキンラップサンド１，２５０円

・泉口友汰のコーラフロート９５０円

・リチャードのダブルチキンバーガー１，７５０円