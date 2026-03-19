BANILA CO新作リキッドファンデーションで叶う透明ツヤ肌♡

韓国コスメブランドとして人気のBANILA COから、素肌感を活かした美しい仕上がりが魅力の新作ファンデーションが登場♡美容液のようなみずみずしさと軽やかなつけ心地で、ナチュラルに肌を底上げしてくれる注目アイテムです。毎日のベースメイクをもっと心地よく、もっと美しく仕上げたい方にぴったりの一本をチェックしてみてください♪

美容液のような軽やかさが魅力

「カバーリシャスセラムファンデーション」は、スキンケアのように軽やかな使い心地が特徴のリキッドファンデーション。

美容液が溶け込むようなテクスチャーで、塗った瞬間から肌に自然になじみます。重ねても厚塗り感が出にくく、ムラなく仕上がるのも嬉しいポイントです。

NARSパウダー新作♡透明感を叶える限定プリズマティック登場

透明ツヤ肌を長時間キープ

カバーリシャスセラムファンデーション

価格：3,300円（税込）



光をまとったような透明感のあるツヤ肌※を演出しながら、毛穴や凹凸を自然にカバー。

素肌そのものが美しくなったかのような仕上がりを叶えます。時間が経ってもくすみにくく、長時間きれいな印象をキープできるのも魅力です。

容量：30ml

※メイクアップ効果

選べる3色＆商品詳細

19ライト：輝くような明るい肌に※



21ロゼ：生き生きとした肌に※



21アイボリー：透明感のある肌に※

2026年3月中旬より全国のドン・キホーテ系列店舗にて順次発売予定。

※メイクアップ効果

※一部お取り扱いのない店舗がございます。商品により取扱店舗が異なります。詳細は各店舗へお問い合わせください。

素肌感メイクを格上げ♡

ナチュラルなのにしっかり美しい、理想のベースメイクを叶えてくれるBANILA COの新作リキッドファンデーション。

軽やかなつけ心地と透明感あふれる仕上がりで、毎日のメイクがもっと楽しくなるはずです。気になる方は、ぜひ店頭でチェックしてみてください♪