全国公開中のオリジナル劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』より、“スペシャル予告＜応援編＞”が公開された。

参考：谷口悟朗×吉田玲子が語り合うオリジナルアニメの存在意義 “多様性”のために必要なこと

本作は、『ONE PIECE FILM RED』『コードギアス 反逆のルルーシュ』などを手がけた谷口悟朗監督と、『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』など多くのスタジオジブリ作品でキャラクターデザイン・原画を務めた近藤勝也が初めてタッグを組んだオリジナル作品。1912年のパリを舞台に、画家を夢見る少女・フジコ（當真あみ）と、薙刀の名手でありながらバレエへの憧れを秘める少女・千鶴（嵐莉菜）が、異国の地で互いに支え合いながら夢を追いかける姿を描く。

公開された映像は、部屋の窓からパリの街並みを見渡すフジコのシーンから始まる。「パリかぁ、どんなところかなァ」という台詞とともに、希望に満ちた彼女の姿や、力強く薙刀を振るう千鶴の姿が映し出される。さらに、千鶴がパリ・オペラ座の研修生オーディションに挑む場面や、皿洗いの仕事をしながら懸命に生活するフジコの姿など、異国の地で夢を追うふたりの現実も切り取られている。ピアノを華麗に奏でるルスランのカットも登場し、芸術の都パリならではの空気感を感じさせる。

一方で、汚れたバレエシューズを手に取り悲しげな表情を浮かべる千鶴や、生活のために引っ越しを余儀なくされるフジコをアパートの住人たちが見送るシーンなど、ふたりが直面する厳しい現実も描かれる。そんな中、エンゾの「どっかで踏ん張んなきゃ逃げ続けだわかるか若者よ」という言葉が。映像後半では、オペラ座のシーンや、叔父・若林がフジコと千鶴を乗せて街中を車で走り抜ける迫力のシーンなどが収められている。（文＝リアルサウンド編集部）