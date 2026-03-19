Mrs. GREEN APPLE、スタジアムツアーのキービジュアル公開 “バンド史上初”国立4日間を含む6公演、うち4公演はFC限定
ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEの公式サイトが19日に更新。スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」のキービジュアルを公開した。
【写真】ミセス『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』キービジュアル
サイトで「キービジュアル公開に伴い、特設サイトのデザインをリニューアルいたしました」と告知。「引き続きライブに関する様々な情報を更新していきますので、ぜひご覧ください」と呼びかけた。
また、メンバーの大森元貴も自身のXを更新し、同キービジュアルを添えて「イミュを。」と呼びかけた。
同ツアーは、バンドでは史上初となるMUFGスタジアム（国立競技場）4DAYSを含む内容。MUFGスタジアム（国立競技場）で4月と7月に計4日間、そして大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2日間開催する。なお、MUFGスタジアムでの4日間開催は、嵐以来2組目、バンドでは史上初となる。7月のMUFGスタジアム2公演と5月のヤンマースタジアム長居2公演は、ファンクラブ会員限定公演。
「ゼンジン未到」は、ミセスがインディーズ時代より前からライブハウス規模でおこなってきたツアーのシリーズとしてこれまでに7度開催、2024年夏の『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』以来およそ2年ぶりの開催となる。
■ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜
2026年4月18日(土) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
2026年4月19日(日) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
※FC限定公演
2026年5月4日(月・祝) 大阪・ヤンマースタジアム長居
開場 16:00 / 開演 18:00
※FC限定公演
2026年5月5日(火・祝) 大阪・ヤンマースタジアム長居
開場 16:00 / 開演 18:00
※FC限定公演
2026年7月4日(土) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
※FC限定公演
2026年7月5日(日) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【写真】ミセス『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』キービジュアル
サイトで「キービジュアル公開に伴い、特設サイトのデザインをリニューアルいたしました」と告知。「引き続きライブに関する様々な情報を更新していきますので、ぜひご覧ください」と呼びかけた。
また、メンバーの大森元貴も自身のXを更新し、同キービジュアルを添えて「イミュを。」と呼びかけた。
「ゼンジン未到」は、ミセスがインディーズ時代より前からライブハウス規模でおこなってきたツアーのシリーズとしてこれまでに7度開催、2024年夏の『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』以来およそ2年ぶりの開催となる。
■ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜
2026年4月18日(土) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
2026年4月19日(日) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
※FC限定公演
2026年5月4日(月・祝) 大阪・ヤンマースタジアム長居
開場 16:00 / 開演 18:00
※FC限定公演
2026年5月5日(火・祝) 大阪・ヤンマースタジアム長居
開場 16:00 / 開演 18:00
※FC限定公演
2026年7月4日(土) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
※FC限定公演
2026年7月5日(日) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30