嵐二宮和也（42）が19日、自身のXを更新。米マイアミから帰国する飛行機内の写真をアップし、ネット上を驚かせている。

二宮は「ふぅ、トランジット。トランジット。実は仕事の都合で便が変更となり、今、マイアミから1人で帰ってます笑 ずーーーーっとドキドキしてます笑」と状況を説明。続く投稿では「こ、これ確変入ったか、、、！」との言葉とともに、自身の座席から撮影したとみられる写真をアップした。

二宮の隣には2席の空席があり、席が空いている幸運な状況を“確変”と表現したものとみられるが、その後の投稿では「あ、はいーカップルでしたー」と搭乗客がやってきたことを落胆気味に報告した。

一連のポストとともに、二宮が撮った写真に注目が集まり「え、ニノ、エコノミークラスに乗ってるの」「嵐様がエコノミー」「私みたいな庶民がよく乗るシートに似てるんですが？」などと驚きの声が集まっている。

二宮は「Netflix 2026 WBCスペシャルサポーター」を務め、マイアミで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝戦を現地で見届けていた。