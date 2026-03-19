【機動戦士ガンダム ゴルフグッズ】 3月19日 予約受付開始 9月 発売予定 価格： 77,000円（キャディバッグ ガンダム/シャア専用ザクII） 60,500円（キャディバッグ ザクII）

バンダイナムコヌイはプレミアムバンダイにて、「機動戦士ガンダム ゴルフグッズ」を9月に発売する。3月19日より予約受付を開始した。

今回発売する商品はキャディバッグ、ゴルフヘッドカバー、ラウンドバッグの3種。それぞれガンダムやザクIIをモチーフとしており、ゴルフヘッドカバーはハロ、シャア専用ザクII、ザクIIをモチーフとしている。

価格はキャディバッグがガンダム、シャア専用ザクII仕様で77,000円、ザクII仕様が60,500円。ラウンドバッグは10,450円、ゴルフヘッドカバーは5,280円となっている。

ゴルフプレイヤーやこれからゴルフを始めるユーザー、ガンダムファンに向けて、ガンダムグッズを身につけてプレイしたい、日常に溶け込むガンダムインテリアが欲しい、といったニーズに応える製品だという。それぞれ大胆なデザインで、ゴルフ場で注目を集めそうだ。

使用イメージ

キャディバッグ

ゴルフヘッドカバー

ラウンドバッグ

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