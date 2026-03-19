「ちいかわらんど」池袋パルコ店が4月3日オープン！ 記念グッズや限定のお買い上げ特典も用意
キデイランドは、「ちいかわ」のオフィシャルショップ「ちいかわらんど 池袋パルコ店」を4月3日にグランドオープンする。
「ちいかわ」のオフィシャルショップ15店舗目が池袋パルコにオープン。ちいかわやうさぎ、ハチワレをはじめとするグッズを多数販売するほか、限定のお買い上げ特典として「ホログラムステッカー」、「シール帳にそのまま入るシールシート」、「トートバッグ」などが用意される。
また、池袋パルコ店のオープンを記念したグッズとして、マフラータオルやうちわ型キーホルダー、トレーディングミニフォトホルダーなどをラインナップ。これらのアイテムは、オンラインストア「ちいかわマーケット」でも販売予定となっている。
お買い上げ特典
ホログラムステッカー（池袋パルコ店で商品をお買い上げのお客様に、1会計につき1枚プレゼント）
シール帳にそのまま入るシールシート（池袋パルコ店で税込3,300円以上の商品をお買い上げのお客様に、1会計につき1枚プレゼント）
トートバッグ（池袋パルコ店で税込5,500円以上の商品をお買い上げのお客様に、1会計につき1枚プレゼント）
オープン記念商品
オープン記念商品は、オンラインストア「ちいかわマーケット」でも販売予定。1会計につき各1個まで、ランダム商品は各1箱まで。
GO!IKEBUKURO マフラータオル（価格：）
GO!IKEBUKURO うちわ型キーホルダー（全8種、各880円）
GO!IKEBUKURO トートバッグ ちいかわおかおポケット（価格：）
GO!IKEBUKURO トレーディングミニフォトホルダー 全8種（単品550円、BOX4,400円）
GO!IKEBUKURO トレーディングきらきらカード 全8種（単品330円、BOX2,640円）
ちいかわらんど記念商品
記念商品「ちいかわらんど」全店とオンラインストア「ちいかわマーケット」で販売予定。
ちいかわらんど ぴーぽぽートコトコフィギュア（全3種、各1,870円）
先行販売商品
池袋パルコ店とオンラインストア「ちいかわマーケット」で先行販売。ちいかわらんど各店では4月24日より販売予定。
ちょこっとポージングぬいぐるみ（全8種、各2,200円）
新商品
新商品は「ちいかわらんど」全店とオンラインストア「ちいかわマーケット」で販売予定。1会計につき各1個まで。
プーワッパ プリンセスなマスコット（全2種、各1,980円）
プーワッパ 王子なマスコット（価格：1,980円）
スマホに貼れるサイズのホログラムステッカー（全14種、各330円）
スマホに貼れるサイズのステッカー（全20種、各330円）
オープン記念スタンプ
(C)nagano