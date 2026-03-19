【ちいかわらんど 池袋パルコ店】 4月3日 グランドオープン予定 場所：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ本館 B2F

キデイランドは、「ちいかわ」のオフィシャルショップ「ちいかわらんど 池袋パルコ店」を4月3日にグランドオープンする。

「ちいかわ」のオフィシャルショップ15店舗目が池袋パルコにオープン。ちいかわやうさぎ、ハチワレをはじめとするグッズを多数販売するほか、限定のお買い上げ特典として「ホログラムステッカー」、「シール帳にそのまま入るシールシート」、「トートバッグ」などが用意される。

また、池袋パルコ店のオープンを記念したグッズとして、マフラータオルやうちわ型キーホルダー、トレーディングミニフォトホルダーなどをラインナップ。これらのアイテムは、オンラインストア「ちいかわマーケット」でも販売予定となっている。

お買い上げ特典

ホログラムステッカー（池袋パルコ店で商品をお買い上げのお客様に、1会計につき1枚プレゼント）

シール帳にそのまま入るシールシート（池袋パルコ店で税込3,300円以上の商品をお買い上げのお客様に、1会計につき1枚プレゼント）

トートバッグ（池袋パルコ店で税込5,500円以上の商品をお買い上げのお客様に、1会計につき1枚プレゼント）

オープン記念商品

オープン記念商品は、オンラインストア「ちいかわマーケット」でも販売予定。1会計につき各1個まで、ランダム商品は各1箱まで。

GO!IKEBUKURO マフラータオル（価格：）

GO!IKEBUKURO うちわ型キーホルダー（全8種、各880円）

GO!IKEBUKURO トートバッグ ちいかわおかおポケット（価格：）

GO!IKEBUKURO トレーディングミニフォトホルダー 全8種（単品550円、BOX4,400円）

GO!IKEBUKURO トレーディングきらきらカード 全8種（単品330円、BOX2,640円）

ちいかわらんど記念商品

記念商品「ちいかわらんど」全店とオンラインストア「ちいかわマーケット」で販売予定。

ちいかわらんど ぴーぽぽートコトコフィギュア（全3種、各1,870円）

先行販売商品

池袋パルコ店とオンラインストア「ちいかわマーケット」で先行販売。ちいかわらんど各店では4月24日より販売予定。

ちょこっとポージングぬいぐるみ（全8種、各2,200円）

新商品

新商品は「ちいかわらんど」全店とオンラインストア「ちいかわマーケット」で販売予定。1会計につき各1個まで。

プーワッパ プリンセスなマスコット（全2種、各1,980円）

プーワッパ 王子なマスコット（価格：1,980円）

スマホに貼れるサイズのホログラムステッカー（全14種、各330円）

スマホに貼れるサイズのステッカー（全20種、各330円）

オープン記念スタンプ

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