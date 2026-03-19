鹿児島県十島村の村議会議員が、村の職員に頭突きをしたとして暴行の罪で起訴されていたことがわかりました。

村議会はきのう18日、この議員の辞職勧告案を全会一致で決めました。

辞職勧告が決まったのは、十島村の中島次男議員(63)

（日高助廣 村議）「ただちに議員の職を辞することを強く勧告するものである」

辞職勧告が決まったのは、十島村の中島次男議員(63)です。

中島議員は去年7月、十島村の職員とトラブルになり、顔に1回頭突きをしたとされている

起訴状や村によりますと、中島議員は去年7月、十島村の中之島港で、畜産の診療のため出張してきた獣医を牛舎まで送る車が港に手配されていなかったことを巡り、十島村の職員とトラブルになり、顔に1回頭突きをしたとされています。

職員は県警に被害届を出し、鹿児島地検は去年12月、中島議員を暴行の罪で起訴しました。

「関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしていることに対し謝罪したい」

これを受け、十島村議会は18日の本会議で中島議員に対する辞職勧告案を全会一致で可決しました。

（中島議員）「関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしていることに対し謝罪したい。私をこの場に送り出してくれた有権者の思いを忘れず、今後も議員活動を続けたい」

辞職勧告に法的な拘束力はありませんが、十島村議会は、中島議員に対し引き続き辞職を求めていくとしています。

・