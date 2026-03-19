ファミマ「45％増量作戦」値段そのまま人気商品14種がボリュームアップ！生コッペパンやチキン等対象
【モデルプレス＝2026/03/19】ファミリーマートでは、さまざまな人気商品を価格据え置きで45％増量する「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」キャンペーンを、2026年3月24日（火）から全国のファミリーマート約16,400店舗にて開催する。
【写真】ファミマ名物・増量作戦“史上最大45％”比較ラインナップ
2021年の創立40周年を機にスタートした「40％増量作戦」は、コンビニ業界における増量キャンペーンの先駆けとなった企画。毎年SNSでは「増量作戦」対象商品購入者の投稿が年々増加するなど、大きな反響を呼んでいる。今年は創立45周年にちなみ、内容量を「45％増量」へとさらにスケールアップ。おトク感はもちろんのこと、実際に手に取ったときの「どれくらい大きくなっているか」というワクワク感を届ける。
今回は、初登場商品を含む全14種類が週替わりで店頭に並ぶ。第1週目には、3年間で累計販売数3億食を突破した人気パン「生コッペパン」が初めて増量対象となるほか、春の開催だからこそ味わえる温かい「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」や「のびーるチーズのコク旨ピザまん」が登場。ロングセラーの「スパイシーチキン」も、もも肉のジューシーなボリューム感がアップ。
Afternoon Tea監修シリーズの初代フレーバーティーとして誕生した人気商品「シャルドネ香るストレートティー」も950mlの容量に。ほか「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」「チョコを味わう コーンチョコ」「助六寿司」も増量対象だ。
続く第2週目には、「大盛 明太子スパゲティ」や「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」などのがっつり系メニューや、「天使のチーズケーキ」などのスイーツもラインアップ。また「テリヤキチキンとたまごのサンド」「たんぱく質が摂れる！ローストチキンのパスタサラダ」「ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚」も増量され、日常のあらゆるシーンで活用できる品揃えとなっている。
さらに今年は、ファミマオンライン上でも増量作戦を同時開催する。「米沢牛サーロインステーキ」や「あまおうのクリームいちご大福」、「ハーゲンダッツスペシャルセット」など、自分へのご褒美や春のギフトにぴったりな10商品の増量ラインアップで揃う。（modelpress編集部）
1週目発売商品：2026年3月24日（火）発売
2週目発売商品：2026年3月31日（火）発売
※無くなり次第終了
【Not Sponsored 記事】
【写真】ファミマ名物・増量作戦“史上最大45％”比較ラインナップ
◆「増量作戦」が企画史上最大45％にスケールアップ
2021年の創立40周年を機にスタートした「40％増量作戦」は、コンビニ業界における増量キャンペーンの先駆けとなった企画。毎年SNSでは「増量作戦」対象商品購入者の投稿が年々増加するなど、大きな反響を呼んでいる。今年は創立45周年にちなみ、内容量を「45％増量」へとさらにスケールアップ。おトク感はもちろんのこと、実際に手に取ったときの「どれくらい大きくなっているか」というワクワク感を届ける。
◆春開催だから実現した温かいメニューや、シェアにぴったりな商品も
今回は、初登場商品を含む全14種類が週替わりで店頭に並ぶ。第1週目には、3年間で累計販売数3億食を突破した人気パン「生コッペパン」が初めて増量対象となるほか、春の開催だからこそ味わえる温かい「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」や「のびーるチーズのコク旨ピザまん」が登場。ロングセラーの「スパイシーチキン」も、もも肉のジューシーなボリューム感がアップ。
Afternoon Tea監修シリーズの初代フレーバーティーとして誕生した人気商品「シャルドネ香るストレートティー」も950mlの容量に。ほか「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」「チョコを味わう コーンチョコ」「助六寿司」も増量対象だ。
続く第2週目には、「大盛 明太子スパゲティ」や「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」などのがっつり系メニューや、「天使のチーズケーキ」などのスイーツもラインアップ。また「テリヤキチキンとたまごのサンド」「たんぱく質が摂れる！ローストチキンのパスタサラダ」「ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚」も増量され、日常のあらゆるシーンで活用できる品揃えとなっている。
◆お取り寄せや春ギフトに、オンラインでも「なぜか45％増量」
さらに今年は、ファミマオンライン上でも増量作戦を同時開催する。「米沢牛サーロインステーキ」や「あまおうのクリームいちご大福」、「ハーゲンダッツスペシャルセット」など、自分へのご褒美や春のギフトにぴったりな10商品の増量ラインアップで揃う。（modelpress編集部）
■うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦
1週目発売商品：2026年3月24日（火）発売
2週目発売商品：2026年3月31日（火）発売
※無くなり次第終了
【Not Sponsored 記事】