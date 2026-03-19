「WOWOWオンデマンド」ホームページより

BS民放5社とWOWOWは19日、BS4Kコンテンツを動画配信サービス「WOWOWOオンデマンド」で4K無料配信すると発表した。開始は2026年秋を予定。具体的な視聴方法やサービス開始時期は、後日案内するという。

リリースでは「BS民放5社とWOWOWは、2018年12月1日の4Kコンテンツ放送開始以来、高精細な映像の魅力を最大限に引き出す制作力、技術力、そして豊富なコンテンツ資産を培ってまいりました。これらは、ジャパンコンテンツのグローバル展開および市場開拓に大きく貢献するものです」と記載。

今回の4K無料配信について、「視聴者の皆様の利便性向上と多様な視聴環境への対応が図られ、4Kコンテンツとの接触機会の拡大に繋がるものと考えております。また、更なる利便性の向上を目指し、民放公式テレビ配信サービス『TVer(ティーバー)』からの『WOWOWオンデマンド』への遷移・誘導にも取り組んでまいります」と説明している。

BS4Kについては、本放送開始後も収益が見込めず各社の経営を圧迫する状況が続いており、総務省の有識者会議(衛星放送ワーキンググループ)からも、ビジネスモデルの再検討を求める取りまとめ案が昨年末に提出されていた。

なお、一部報道にある「BS4Kの放送免許の更新」に関しては、19日現在、民放5社ともコメントは発表していない。