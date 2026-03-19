◆センバツ第１日 ▽１回戦 帝京４―３沖縄尚学（１９日・甲子園）

帝京ＯＢの「とんねるず」石橋貴明（６４）が１９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、センバツ開幕戦での母校の勝利に歓喜した。昨夏甲子園王者の沖縄尚学に逆転勝ちし、「やった！！校歌で涙 魂！！！」と喜びをつづった。

帝京はセンバツ開幕戦に登場し、昨夏の甲子園を制した沖縄尚学と対戦。終盤まで劣勢だったが、８回に一挙４得点をあげて逆転勝ちした。

石橋は帝京２年時の１９７８年、出場はならなかったが、部員として甲子園練習に参加。売れっ子となってからも熱い野球愛、母校愛を体現してきた。母校の１６年ぶりセンバツ出場が決まった今年１月には、Ｘを更新して「１６年ぶりに！！！涙！！！甲子園楽しんで！！！魂！！！」と後輩にエールをおくっていた。

昨年４月には食道がんと咽頭がんを公表。１２月には帝京野球部の後輩に当たる杉谷拳士さんや日本ハムから巨人に移籍した松本剛外野手らとの“ＯＢ会”を開催。杉谷さんは当時、自身のインスタグラムで「【石橋貴明】帝京会の大黒柱 いつも僕たちを照らし続けてくれる貴さん。笑う時も、苦しい時も、変わらない温かさでそばにいてくれるその背中に、どれだけ勇気をもらってきたか分かりません」とリスペクトを込めて報告していた。