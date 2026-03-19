女子プロゴルフツアーのＶポイント×ＳＭＢＣレディスは２０日から３日間、千葉・紫ＣＣすみれＣ（６７３１ヤード、パー７２）で行われる。

小祝さくら（ニトリ）が１９日の練習ラウンド後に取材に応じ、男子ツアー２勝の桂川有人（国際スポーツ振興協会）との結婚報道について初めて口を開いた。

「公表する予定でもなかったので、急に出て、すごいビックリはしたけど、引き続きゴルフを頑張ってやることは変わらないので。しっかりゴルフに集中して頑張りたいと思います」と語った。心境の変化については「何もなくて。逆になさすぎて…。本当に何も変わらないっていう感じ」と笑みを浮かべた。

２０２４年シーズンのオフに入籍。プライベートに関する事柄であるため、公表を控えていた。「公表については最初そういうことを話し合ったんですけど、あまりしたくないよねと。ゴルフに集中したいよねという話で、公表は控える感じになりました」と明かした。「仲がいい子は知っていたり、ゴルフ関係者も方も知っている方が多かったので、そんなにビックリはされなかったです」と口にした。

ともに１９９８年生まれの２７歳で、プロレス観戦が共通の趣味。そろってゴルフ界を代表する穏やかな人柄で知られている。多くのファンに愛されている、お似合いの２人は「あまりゴルフの話はしない」という。「今は本当にお互いゴルフを集中してやりたいっていうのは変わらないので。特にそれ以降のことはないです」。桂川は２０２４年途中から欧州ツアーを主戦場にしている。