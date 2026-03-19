インテージホールディングス <４３２６> について、ウエルスアドバイザーが１９日付でリポートを公表、投資判断「オーバーウエート」を継続し、想定株価レンジ２０００−２２００円を据え置いた。



同社は市場調査大手で、リポートでは今後特に利益面の成長が続く公算が大きいとしている。主力商材「ＳＣＩ」（全国消費者パネル調査）の並行稼働終了で運用コストが大幅に圧縮されるほか、利益率の高いヘルスケア分野でも成長が続く見通しで、２６年６月期の連結営業利益は連続２ケタ増益の５６億円（前期比３２．０％増）を見込む。



一方、同社はＮＴＴドコモとの協業を進めており、ウエルスアドバイザーはそのシナジー（相乗効果）拡大から将来の成長力強化が期待されることも指摘している。