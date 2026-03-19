ダチョウ倶楽部の寺門ジモン（63）が19日、東京・上野恩賜公園噴水広場で、上野の桜と食のエンタメの23日間「うえの桜フェスタ2026」開花セレモニーに出席した。

この日、上野公園の桜は開花宣言を迎えた。同所の開花宣言は、一昨年は29日、昨年は24日だった。寺門は同セレモニー参加3年目にして初めて、セレモニーと開花宣言の日にちが重なる絶好のタイミングとなった。関係者との開花宣言セレモニーを終えると「やっと言えた！」と感慨深げに語った。また、「予報は大雨だったけど晴れている！」と“持っている男”ぶりを発揮した。

今年はダチョウ倶楽部40周年でもある。「熱湯とおでんで40周年ですよ！ 長い間お笑いをやらせていただいてうれしいです！」。5月に国際フォーラムでイベントを行うが、「チケットは即日完売ですって！」と感慨深げに話すと、「遠くから見ていただければ…」とほほ笑んだ。

同イベントではYouTube「寺門ジモンのウザちゃんねる」とコラボした屋台も出店。上野の名店5店舗を回るスタンプラリーも実施する。「『取材拒否の店』で行った店もあるので、ぜひ食べに行ってください！ 僕が太鼓判を押してる店です」。

今年は東日本大震災から15年の節目でもある。「福島の肉とのコラボもしているのでぜひ食べてください！」とし、「いろいろあるけど、その中で頑張るしかない。現地に行けない人はこういうイベントで支援してください！」と呼びかけた。

この日、福島のご当地アイドル「ShuN−R@nGIRLS☆」（しゅんらんガールズ）も駆けつけ、地元復興や名産をPR。福島には「毎年、クワガタを捕りに20回は行く」という寺門は「福島には結構いい店が多い。昔からやっていて今でも流行っている店も多い」とし、「福島は広いのでいろんなところに行って欲しい」と訴えた。