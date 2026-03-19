「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日正午現在で三菱マテリアル<5711.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



１９日の東証プライム市場で三菱マは急反落。１８日付の日本経済新聞は、日米両政府は１９日にワシントンで開く首脳会談で、レアアースやリチウム、銅の共同開発で合意すると報道。米中西部インディアナ州でのレアアースの精錬事業に三菱マが出資・参加を調整していると伝えた。同社はインディアナ州での銅製錬計画も予定している、という。これを受け、同社の株価は１８日にストップ高まで値を上げた。この日は一転値を下げているが、調整一巡後の再上昇期待も膨らんでいる様子だ。



出所：MINKABU PRESS