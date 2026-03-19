スマホの見過ぎで目が限界…！プロが教える「疲れない目」を作る5つのルーティン
【画像で見る】美姿勢キープする座り方のコツ
「目薬をさしても、寝ても、目が重い……」
そんなしつこい疲れ目の原因は、実は「姿勢」や「日々のクセ」にあるかもしれません。
今回は美容矯正のプロ・清水ろっかん先生に、暮らしの中でサッとできる“疲れ目ガード術”を教えてもらいました。PCの置き方から、骨盤を立てる座り方、さらには「横向き寝」のすすめまで、どれも今日からすぐ試せるものばかり。
教えてくれたのは▷清水ろっかんさん
体幹・眼圧・美容矯正サロン「ろっかん塾」院長。姿勢や目の不調を整える「ろっかん式矯正」を確立し、支持を集めている。『眼圧がみるみる下がる ろっかん式眼筋ほぐし』（宝島社）など著書多数。
■Routine_1：パソコンは台に置きうつむかない
パソコン画面が目線より下だと、うつむき姿勢になりがち。下に台を置くなどして、モニター位置を目線の高さに調整して。
■Routine_2：眼筋トレ＆ストレッチをする
スマホ操作などで同じ距離を見続けると、眼筋が凝り固まりやすい。目を動かして筋肉をほぐし、ピント機能にアプローチするトレーニングを紹介！
目が疲れる距離でピントを合わせる
腕を伸ばして親指を立て、親指にピントを合わせる。指を顔に近づけてぼやける直前で止め10秒キープ。これを3回繰り返して。
頭を固定し目線だけキョロキョロさせる
腕を左右に広げて親指を立てる。その親指を左右交互に、頭を固定して目だけを動かして見てみよう。手の位置を変えながら1分続けて。
■Routine_3："ひざギュッ座り"で美姿勢キープ
背中が丸まると自然とうつむき姿勢に。猫背防止には、 骨盤を立てて座るのがコツ。いったんお尻を浮かせて、ひざをギュッと寄せてから座ってみて。
■Routine_4：目を使うときは鉢巻きを締める
鉢巻きで頭を軽く締めて、目も頭もスッキリクリア！
■Routine_5：横向き寝で骨盤への負担を軽減する
あおむけ寝は骨盤がマットに押されたり沈んだりして前傾・後傾が強まりやすい。おすすめは、横向き寝。脚を大きくクロスすると骨盤がねじれるので、脚は揃えるのが理想。
＊ ＊ ＊
目を酷使している人は疲れ目をケアするだけでなく、疲れにくい生活習慣づくりが大切ですね！
撮影／布川航太 モデル／中野優香 ヘア＆メイク／斉藤節子 イラスト／渡邉美里 編集協力／及川愛子
文＝徳永陽子