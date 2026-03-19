ILLITメンバーがミニスカート＆ハイソックス姿で魅了！ABC-MART | FILA″GLIO″新ビジュアル＆ムービー公開
ILLITのメンバーが出演する、FILAの新作モデル“GLIO”（グリオ/ABC-MART GRAND STAGEおよび公式オンラインストアにて3月19日より発売）の新ビジュアルとムービーが公開された。
■ILLITメンバーが、これからの季節に寄り添う世界観を表現
FILAの新作モデル“GLIO”は「バレエコア」×「ロープロファイル」を組み合わせ、華奢なフォルムにスニーカーの快適さを実現した一足。
新ビジュアル、ビジュアルムービーは、ILLITのメンバーが柔らかな自然光と淡いカラーに包まれた空間のなかで、ミニスカートやハイソックスを合わせたスタイリングとともに、“GLIO”の軽やかさと可憐なムードを引き立てる仕上がりに。
春を感じさせる柔らかな色合いと、トレンド感のあるスタイリングが重なり、これからの季節に寄り添う世界観を表現している。
なお、店頭でのビジュアルキャンペーンは、3月24日以降順次開始予定。
■ILLIT メンバーコメント
Q. 今日の推しスニーカーは？
MINJU：私は今日履いたオールホワイトカラーのGLIOです。ホワイトがベースなんですが、ディテールがたくさんあってかわいいと思います。
WONHEE：私も「GLIO」がすごくかわいいと思ったんですが、FILAではこれまでにあまりなかったスタイルだなと感じて、とても気に入りました。
MOKA：私は特に今日のバレエコアのスタイリングに合わせた、ピンクとシルバーのカラーが特にお気に入りです。
■関連リンク
ILLIT×FILA「GLIO」特設サイト
https://www.abc-mart.net/shop/e/e1007064/
ILLIT OFFICIAL SITE
https://illit-official.jp/