ILLITメンバーがミニスカート＆ハイソックス姿で魅了！ABC-MART | FILA″GLIO″新ビジュアル＆ムービー公開

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ILLITのメンバーが出演する、FILAの新作モデル“GLIO”（グリオ/ABC-MART GRAND STAGEおよび公式オンラインストアにて3月19日より発売）の新ビジュアルとムービーが公開された。

■ILLITメンバーが、これからの季節に寄り添う世界観を表現

FILAの新作モデル“GLIO”は「バレエコア」×「ロープロファイル」を組み合わせ、華奢なフォルムにスニーカーの快適さを実現した一足。

新ビジュアル、ビジュアルムービーは、ILLITのメンバーが柔らかな自然光と淡いカラーに包まれた空間のなかで、ミニスカートやハイソックスを合わせたスタイリングとともに、“GLIO”の軽やかさと可憐なムードを引き立てる仕上がりに。

春を感じさせる柔らかな色合いと、トレンド感のあるスタイリングが重なり、これからの季節に寄り添う世界観を表現している。

なお、店頭でのビジュアルキャンペーンは、3月24日以降順次開始予定。

■ILLIT メンバーコメント