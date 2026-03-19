2024年から活動を自粛していた、お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬さん（52）が、活動を再開することが19日、所属事務所・ホリプロコムの公式サイトで発表されました。

ホリプロコムは、公式サイトで「2024年から芸能活動を自粛しておりました、スピードワゴン小沢一敬ですが、この度、活動を再開させていただくことに致しました」と発表。

そして「これまで、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたファンの皆様、関係者の皆様に改めて、深くお詫び申し上げます。弊社としましては、今回の件を真摯に受け止め、より一層コンプライアンスの徹底及び、ガバナンスの強化に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます」と報告しました。

そして、小沢さんもコメントを寄せ「この度は、私のとった行動で不快な思いをさせてしまった方々、ファンの皆様並びに関係者の皆様には本当に申し訳ありませんでした」と謝罪。「もう一度、漫才と真摯に向き合いたいです」などと明かしています。

【小沢一敬さんのコメント全文】

この度は、私のとった行動で不快な思いをさせてしまった方々、ファンの皆様並びに

関係者の皆様には本当に申し訳ありませんでした。

自粛期間中は改めて自分を見つめなおし、今後も日々精進していきたいと思っています。

もう一度、漫才と真摯に向き合いたいです。今は特に仕事がきまっているわけではありませんが、少しずつ自分にできることから始めたいと思いますので、

見守っていただけますと幸いです。

小沢一敬