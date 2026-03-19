中川安奈、NHKアナ時代カメラマンに”ガチ恋”経験明かす「ガチのラブの方」
元NHKのフリーアナウンサー中川安奈が、18日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（深2：17）に出演。カメラマンに恋に落ちた経験があると明かした。
【写真】肩出しで艶感…本音女子会でぶっちゃける中川安奈
今回も先週に続き、グラビアを見ながらお酒を飲む“本音女子会”。中川のほか、森香澄、加納（Aマッソ）、村重杏奈というメンバーで語っていった。
谷間NGを公言してからグラビアの仕事が減ったという中川に対し、村重はばんばん谷間を露出「バストを出して一回自信持っちゃうと、出したくて。ケアもしてるから、こういう風なバストになりたいって言ってもらいたい」と話す。
そして話題は撮影現場の空気へ。村重は気まずい雰囲気にならないように明るく振る舞うと言うが、森は「私と全然違う！みんな雰囲気作ってくれるじゃないですか。ロケとかだと食事をみんなで食べるけど、なんとなくカメラマンさんと隣にさせられたりとかしません? 会話した方がいい写真が撮れるからみたいなので、あえて暗い雰囲気とかにして 2人の世界で撮るみたいな。そういうタイプのカメラマンさんもいるんですよ。2人の世界で完全に撮りたいとかいうタイプじゃないから、雰囲気を途切れさせてしまわないかなって。その世界観に合わせた方がいいかなみたいな」と現場での配慮を話す。
中川は「グラビアの経験が1回しかないからまだあんまり分からない」としつつ「アナウンサーだったので、カメラを担いでいるほうのカメラマンさんは、新人時代に大体みんな1回恋に落ちてる気がする。なんかかっこよく見えちゃうんですよね。7キロぐらいある重いカメラを担いで、こっちがコメントを間違えてもずっと黙って撮影してくれて。失敗して悲しそうにしてたら励ましてくれたりすると、すっごいかっこいいってなる」と告白。
続けて「ガチのラブの方で、好きになった時期はありました。アナウンサーだと伝えなきゃいけない情報を優先しなきゃいけないのに、かわいいところを見せたいってなっちゃうから、これ終わったら休憩時間何話そうかな？とか（考えてしまう）」と本音を話すと、森は「NHKさんはカメラマンがいて、ディレクターがいて ADさんがいてみたいな感じだと思うんですけど、テレ東はカメラマンと私と2人で現場行ったりとかするし、カンペも自分で書いておくし。そんなことやってる場合じゃない！箸上げで絶対手震えるな！みたいな 」と箸上げもした、驚きの局アナ時代を話した。すると村重は「森さん… アッチぃー!!」と大絶賛していた。
【写真】肩出しで艶感…本音女子会でぶっちゃける中川安奈
今回も先週に続き、グラビアを見ながらお酒を飲む“本音女子会”。中川のほか、森香澄、加納（Aマッソ）、村重杏奈というメンバーで語っていった。
谷間NGを公言してからグラビアの仕事が減ったという中川に対し、村重はばんばん谷間を露出「バストを出して一回自信持っちゃうと、出したくて。ケアもしてるから、こういう風なバストになりたいって言ってもらいたい」と話す。
中川は「グラビアの経験が1回しかないからまだあんまり分からない」としつつ「アナウンサーだったので、カメラを担いでいるほうのカメラマンさんは、新人時代に大体みんな1回恋に落ちてる気がする。なんかかっこよく見えちゃうんですよね。7キロぐらいある重いカメラを担いで、こっちがコメントを間違えてもずっと黙って撮影してくれて。失敗して悲しそうにしてたら励ましてくれたりすると、すっごいかっこいいってなる」と告白。
続けて「ガチのラブの方で、好きになった時期はありました。アナウンサーだと伝えなきゃいけない情報を優先しなきゃいけないのに、かわいいところを見せたいってなっちゃうから、これ終わったら休憩時間何話そうかな？とか（考えてしまう）」と本音を話すと、森は「NHKさんはカメラマンがいて、ディレクターがいて ADさんがいてみたいな感じだと思うんですけど、テレ東はカメラマンと私と2人で現場行ったりとかするし、カンペも自分で書いておくし。そんなことやってる場合じゃない！箸上げで絶対手震えるな！みたいな 」と箸上げもした、驚きの局アナ時代を話した。すると村重は「森さん… アッチぃー!!」と大絶賛していた。