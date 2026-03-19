女子ゴルフのVポイント×SMBCレディースは20日から3日間、千葉・紫CCすみれCで開催される。

ツアー通算12勝の小祝さくら（27＝ニトリ）は19日、9ホールを回って最終調整した。

男子プロの桂川有人（27＝国際スポーツ振興協会）と結婚していたことが17日に明らかになったばかり。ラウンド後、取材に応じた小祝は「公表する予定でもなかったので、急に出てびっくりした。でも引き続きゴルフを頑張ってやるのは変わらない。しっかりゴルフに集中して頑張りたい」と話した。

同じ98年生まれの2人は24年シーズン終了後に婚姻届を提出したが、2人で話し合い「ゴルフに集中したいよねって話をして（公表を）控える感じになりました」とこれまで公表しなかった。

今回報道が出たことに驚きながらも「仲が良い子とかは知っているし、ゴルフ関係者も知っている方も多かったので、びっくりはされなかった」と夫の桂川も含めて大きな反響はなかったそうだ。

新婚とはいえ桂川は24年途中から欧州ツアーを主戦場にしており一緒に過ごす時間は多くない。それぞれのペースでゴルフと生活を両立しており結婚後も大きな変化はない。

「（変化は）何もなくて逆になさすぎて本当に何も変わらない。あまりゴルフの話もしない。今はゴルフにお互い集中してやりたいというのは変わりない」と淡々と話した。

昨年7月に左手首を負傷して残り全試合を欠場し、今季開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースで復帰。ここまで2試合は12位、13位と好成績を残しており「もうちょっと苦戦するかなとか、ショットももっと酷い球が出ると思っていた。意外と予想よりかいい状態でプレーできている」と好感触を口にした。

左手首もケアは欠かせないが「結構順調。今週は下（地面）が高くて突っかかる感じもあるので、右手の張りがあるけど、無理しないように調整している」と明るい表情で話した。

復帰3戦目に向けて「ベストを尽くして、いいゴルフができるように頑張りたい」と意気込んだ。