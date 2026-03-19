女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は20日、第120話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

レフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）は雨清水トキ（郄石あかり）にすべてを告白。心機一転、執筆に向かう。トキは自分でも読める本を書いてほしいと提案。ベストセラーを書かなければと、ドツボにはまっていたヘブンの視界が開ける。トキが読める本、読みたい本。それは怪談！トキとヘブン、2人の執筆が始まる。

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

小泉八雲の代表作となった怪奇文学作品集「怪談」は、最晩年の1904年（明治37年）4月に出版。今作はどのように描かれるのか。