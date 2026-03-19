俳優・山下智久が１９日、東京・神田明神で、主演映画「正直不動産」（５月１５日公開）の「キックオフ地鎮祭＆完成報告正直会見」を福原遥、泉里香、シソンヌ・長谷川忍、川村泰祐監督と行った。

今作は人気漫画を原作に、２０２２年からスペシャルドラマを挟み、２シーズンにわたって放送された痛快ビジネスコメディーの待望の映画作品。山下演じるうそがつけない営業マンが不動産業界の闇をぶっちゃける物語で、うそをつけなくなったきっかけに地鎮祭が関わるため、大ヒットを祈願した地鎮祭として、同所で祈祷を行った。

会見は、報道陣の質問に正直に答える「正直会見」というものだった。ドラマの人気ぶりから映画化につながった中、これまでの反響について問われた山下は「サウナですごくバレるようになった。おじさんたちに」と苦笑いで告白。「不動産って切っても切れないじゃないですか。日本にん住んでる方だったら絶対１回は関わらないといけないし、年齢層という意味では、どんな方にでも見ていただけてるのかなと思う」と推測しつつ、声をかけられた際の対応については「そこはもう本当、正直に裸の付き合いをさせてもらってます」と笑顔で答えていた。