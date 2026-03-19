異例のスター性を持つ15歳・SAKURAが、母から譲り受けた勝負服や合宿中に進める大量の課題を披露した。

【映像】15歳美女の素顔（スタイル抜群の全身姿も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送。また特別動画では、候補者たちが合宿へと向かう際の自宅でパッキングする様子が映された。

最年少15歳のSAKURAは歌もダンスも未経験だが、富山県の田んぼに囲まれた環境で、冷蔵庫を鏡代わりにして自主練習を重ねてきた努力家だ。その類まれなるスター性は審査員からも高く評価されている。

SAKURAが「明日着ていきます」と取り出したのは、母親から譲り受けたという黒のショート丈パーカー。そしてレザー風のレッグウォーマーと黒のミニボトムス合わせるというハイセンスな着こなしだ。「地域のステージに出た時にも着た」というこのセットアップは、彼女にとって大切な一戦に挑むための「勝負服」だという。

また、現役学生らしい一面も。スーツケースからは「課題がヤバいので…」と高校の教科書や勉強用のタブレットが続々と登場。「合宿中に進めたい」と、アイドルへの夢と学業を両立させようとする健気な姿を見せた。

パッキング中、クシを逆さまに頭に当ててしまい「逆だった（笑）」と照れ笑いする場面もあり、ステージ上でのクールな魅力とはギャップのある、15歳等身大の可愛らしさが溢れる動画となっている。