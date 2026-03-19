2023年7月30日の記事を編集して再掲載しています。

おにぎりは歯車で回す！

日本人なら誰もが好きであろう「おにぎり」ですが、コンビニやスーパーで買うばかりで、自分ではあんまり作らないんですよね。

やっぱり手を洗って塩や具や海苔を準備して、素手、またはラップ越しに握ると熱い！ シンプルな料理なのに、ちょっと面倒だったりします。

30秒で究極のおにぎり

タカラトミーアーツの「究極のおにぎり」は、炊きたてのアツアツでも触ることなくおにぎりができるガジェット。お米と具材を入れれば30秒ほどで完成します。

ケースが回転することでお米の表面が打ち付けられ、外はもっちり＆中はふんわりした絶品おにぎりが完成します。

中に空気が入るので、程よい柔らかさになります。手で握ると力加減が難しいので、毎回同じクオリティーになるのはありがたいですね。

卵黄醤油漬けも作れちゃう

セットには「卵黄トレー」が付属し、醤油漬けの卵黄が簡単に作れます。これをお供におにぎりをカジったら、何個でもイケちゃいそうです。

Image: タカラトミーモール

価格は4,378円です。

Source: YouTube, タカラトミーモール, タカラトミーアーツ via 価格.com, くらテク

おうち時間の充実に。そば作りの全行程が体験できるタカラトミーの｢そば打ち名人｣が再販