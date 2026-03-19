「試着して → 即決」「イロチで購入！」【H&M】マニア絶賛♡「春アイテム」

良い春服がなかなか見つからない……。そんな大人女性は、おしゃれさんによる購入品を参考にしてみて。今回は【H&M（エイチアンドエム）】の「春アイテム」をピックアップしました。H&Mマニアがたちが絶賛しているのは、バサっと羽織るだけでサマ見えが狙えるジャケットと、シーズンムードを盛り上げるカラーセーター。春コーデをアップデートしたい人は、ぜひチェックしてください。

オンオフ使いやすいきれいめジャケット

H&M好きのインフルエンサー@blackbunny____さんが、試着して即決したのがこのジャケット。ツイード調の素材が上品で、プラスワンでコーデを格上げできそうです。落ち着いた色味でかっちりとしたデザインなので、オフィスシーンにもマッチ。シャツと合わせてクールに決めたり、キャミソールでフェミニンに仕上げるのもおすすめ。

顔まわりを華やかに見せるカラーセーター

プチプラmixコーデを得意としている@higuchi_73さんが、イロチ買いしたと報告しているセーター。今季のトレンドカラーであるアイスブルーのアイテムは、一点投入で爽やかなコーデに導いてくれます。派手すぎない淡い色味なので、幅広いシーンで着やすいのも魅力。ベージュのパンツと合わせれば、シーズンムード満点な好印象コーデに。

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※こちらの記事では@blackbunny____様、@higuchi_73様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Emika.M