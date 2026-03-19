「お菓子の食べカス付きの資料」を渡す【絶望的なズボラ上司】がやってしまった『自業自得すぎる大失態』

職場で「この人がなぜその立場に？」と思うことはありませんか。注意したくても、立場の違いからなかなか言い出せない場合もありますよね。今回は、筆者の友人A子が職場で体験した、少しスカッとするエピソードをご紹介します。

だらしない上司

A子は30代の会社員で、事務職として働いています。仕事自体にはやりがいを感じていましたが、ひとつだけ大きな悩みがありました。それは直属の上司であるS男の存在です。

S男は机の上が常に散らかっており、書類の山に埋もれながら仕事をしています。さらに困ったことに、お菓子を食べながら業務をする癖があり、A子に渡される資料には食べこぼしの汚れが付いていることも珍しくありませんでした。共有物の扱いに対する意識の低さに、A子は密かに頭を抱えていたのです。

いつも急ぎの無茶ぶり仕事

机が整理されていないためか、納期の管理も曖昧。優先順位が把握できていないため、慌てて「これ今日中に」と急ぎの仕事を振られることが頻繁にありました。前から分かっていたはずの案件も、締め切り直前に回ってきます。

A子はそのたびに残業で対応していましたが、内心では不満が募る一方でした。でも、部下の立場では角が立つことを恐れて強く言えず、我慢する日々が続いていたのです。