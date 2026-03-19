カナダで女子世界選手権

カーリングの女子世界選手権がカナダ・カルガリーで18日（日本時間19日）に行われ、日本代表ロコ・ソラーレがスウェーデンを8-2で破った。1次リーグ通算6勝2敗とし、突破へ大きく前進した。

ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したスウェーデンだが、今大会に出場しているのは別のチームで、世界チームランクは13位。同9位のロコ・ソラーレが、きっちり勝利を収めた。

前半を6-2で折り返すと、第6エンド（E）は不利な先攻で2点スチール。6点差に開くとスウェーデンが負けを認めた。

今大会、スキップ藤澤五月からチームメートへの「えっさえっさ！」というコールが会場に響いている。

スウェーデン戦後、中継したNHK BSのアナウンサーから「コールをしている時にえっさえっさって聞こえるんですけど、あれなんて言っているんですか」と問われた藤澤だったが、「それ前も言われて……なんて言ってるんだろう」と思案顔を浮かべた。

中継で解説を務めた元チームメートの石崎琴美さんに「私、イエスだイエスだ、と思ったんだけど」と話しかけられると、藤澤は「あ、『イエスだ』だ。正解です琴美ちゃん、さすが琴美ちゃんです」と笑っていた。



（THE ANSWER編集部）