

稲葉浩志

稲葉浩志（B’z）が、ヘルメットのデザイン監修を手がけた「SHOEI」コラボレーショングラフィックモデルが発売される。稲葉は、「多くの方々に新たな一歩を踏み出すきっかけになってほしい」とコメントした。

コラボレーションのベースとなるヘルメットは、クラシックスタイルと機能性を両立させたネオクラシックフルフェイスヘルメット 「Glamster」 (グラムスター)と、 幅広いスタイリングでバイクライフに楽しさをプラスするジェットヘルメット「J・O+」(ジェイオー・プラス)の２種で展開。

稲葉自身もバイクを楽しむライダーの一人であり、コラボレーションヘルメットが多くの方々に新たな一歩を踏み出すきっかけになってほしいという思いから、今回のコラボレーションが実現した。

稲葉浩志コメント

バイクは、移動手段という枠を超えて、人生の世界を広げてくれる存在です。そこで出会った人々や景色、時間の積み重ねは、音楽を作るうえでも確実に自分の中に息づいています。肩の力を抜き、日常の延長としてバイクに向き合う。そんなバイクライフを、これからも続けていきたいと思っています。このヘルメットが、ライダーの方だけでなく、まだバイクに触れたことのない方にとっても、 新しい一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。

Glamster Koshi Inaba

2026年9月発売予定 ＊受注期間限定モデル(2026年11月末をもって注文受付終了予定)■価格：75,900円（税抜価格 69,000円）■規格：JIS規格■サイズ：S(55cm)、M(57cm)、L(59cm)、XL(61cm)、XXL(63cm)■カラー：TC-5(BLACK/YELLOW)* *マットカラー■デザインについて：

稲葉浩志の内に燃える”熱”から生まれた楽曲の数々。Glamsterのグラフィックデザインは、その内なる熱の揺らぎを色として掬い取り、走るための装備に宿したものだ。稲葉浩志本人監修のもと生み出されたこのヘルメットは、ライダーを新しい出会いへと誘うための一品だ。稲葉浩志の熱とともに走り、その先にある景色や人と出会う。この一歩が、ライダー自身の次の物語になる。

J・O+ Koshi Inaba

2026年9月発売予定 ＊受注期間限定モデル(2026年11月末をもって注文受付終了予定)■価格：70,400 円（税抜価格 64,000 円）■規格：JIS規格■サイズ：S（55cm）、M（57cm）、L（59cm）、XL（61cm）、XXL（63cm）■カラー：TC-10(SILVER/BLACK)■デザインについて：

稲葉浩志のこだわりのもと選ばれたシルバーのベースカラーに、楽曲イメージをモチーフとしたオリジナルロゴをステッカーボム風に表現し、リズミカルに配置。音楽とバイクが自然に寄り添う日常から着想を得たデザインは、シンプルな色調で構成することで幅広いスタイルにマッチする。日常に溶け込みながら、ふとした瞬間に確かな背景を感じさせる。稲葉浩志監修ならではの、 遊び心と美意識が息づくヘルメットだ。