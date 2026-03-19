レアルやバイエルンなど欧州名門クラブも参戦

ガンバ大阪は3月19日、フットボール戦略パートナーシップを結ぶAFCアヤックス（オランダ）が主催する第14回「Olympia Future Cup」に、G大阪ユース所属の選手8名が参加すると発表した。

大会は4月4日から6日にかけて、アムステルダムにあるアヤックスのアカデミー施設で開催される。

同大会には主催のアヤックスをはじめ、レアル・マドリード（スペイン）、レバークーゼン（ドイツ）、パリ・サンジェルマン（フランス）など欧州の強豪8チームが集結。2グループに分かれたグループステージを経て、上位チームによる決勝トーナメントが行われる。

参加するのは岡元侑大、藤本祥輝、岡本新大、城阪光喜、川野聖、加賀野統、藤井英翔、大家咲の8名。今大会より新設された、アヤックスの提携クラブから選出された「最高の才能を持つ選手たち」で構成される選抜チーム「フューチャー・ユナイテッド」の一員としてピッチに立つ。

競技ルールには大会独自の試みも取り入れられており、スローインの代わりにキックインやドリブルインを採用。フィールドプレーヤーの交代回数に制限を設けず、よりスピーディーな展開を促す仕組みとなっている。また、メインピッチではVARも導入され、育成年代ながら厳格な判定のもとで世界基準を体感する貴重な機会となる。（FOOTBALL ZONE編集部）